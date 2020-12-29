«العليا للفيروسات» توضح حقيقة إصابة المتعافين بكورونا بعقد نفسية

كشف الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي، حقيقة تعرض المتعافين من كورونا لعقد نفسية، موضحا أن المتعافين بكورونا، خاصة للحالات المتوسطة والشديدة، ممن تم حجزهم بالمستشفى والرعاية المركزة أو تم وضعهم على جهاز تنفس صناعي، يصابون بما يسمى متلازمة ما بعد الكورونا، إذ يحتاجون إلى تأهيل صحي ونفسي بعد العلاج من كورونا.

وأضاف عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يفضل ان يتم تأهيل المتعافين من كورونا مع أساتذة طب علم النفس وأساتذة الباطنة والمخ والأعصاب، خاصة وأن هناك بعض أنواع المتلازمة تحتاج إلى إشراف طبي وتشخيص جيد، مؤكدا أن هناك عدد من الإجراءات والفحوصات يجب إجراؤها من قبل المتعافين من كورونا بعد انتهاء فترة علاجهم، نظرا لأن هناك عدد من التأثيرات تتركها كورونا وتؤثر على الإنسان.

العليا للفيروسات: يجب الابتعاد عن الأطعمة المكشوفة خارج المنزل

وناشد عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، والالتزام بضرورة ارتداء الكمامة في كل مكان خارج المنزل، وتحقيق التباعد الجسدي أثناء التواجد في الماكن المشهود لها بالازدحام، وكذلك الابتعاد عن تناول الأطعمة الموجودة في الأماكن المكشوفة خارج المنزل.

وتابع، أنه يجب على المواطنين الاهتمام الفترة الحالية بتناول الأطعمة التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية وكذلك أكل الفواكه والخضروات بكثرة، مؤكدا أن المناعة الجيدة لجسم الإنسان تلعب دورا رئيسيا في مقاومة المرض أو الإصابة.

وأضاف، أنه يجب على جميع المواطنين الالتزام الفترة الحالية والمقبلة بجميع إجراءات الوقاية من الإصابة بالمرض، مؤكدا أن هناك تنسيق تام يتم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فيما يتعلق بتحديث البروتوكولات العلاجية المتعلقة بكورونا المستجد «كوفيد 19» في المستشفيات الجامعية.