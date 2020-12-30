لأول مرة.. 145 طالبا بطب بيطري سوهاج يؤدون امتحان العملي إلكترونيا

أدى طلاب الطب البيطري بجامعة سوهاج امتحانات العملي لمادة الجراحة والتخدير والأشعة إلكترونياً، لأول مرة، في إطار حرص الجامعة على مواكبة التقدم التكنولوجي وتطوير الخدمة التعليمية.

صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، وقال أنه بناءاً علي توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تتجه الجامعة تدريجياً من تحويل الاختبارات الورقية إلى اختبارات إلكترونية في جميع كليات الجامعة، وذلك من أجل تطوير العملية التعليمية، إلى جانب توفير كافة الامكانيات من حيث الأجهزة والمعامل وغيرها، وتجهيزها علي أعلى مستوي للطلاب لأداء الامتحانات في مناخ مناسب.

وأوضح الدكتور بهاء الدين علي، القائم بأعمال عميد الكلية، أن الاختبار تم إجراؤه بمعامل الحاسب الآلي بالكلية، لطلاب الفرقة الرابعة وعددهم ١٤٥طالبًا وطالبة، مؤكداً أن هذه التجربة تنفذها الكلية لأول مره باعتبارها أحد الوسائل الحديثة لقياس وتقييم مخرجات العملية التعليمية بإستخدام الحاسب الآلي، والتي تتميز بالمرونة والكفاءة في جميع مراحل تطبيقها وهو ما يساهم في تطوير العملية التعليمية.

يذكر أن الدكتور احمد عزيز رئيس جامعة سوهاج اصدر اليوم قرارا بتخصيص لجنتين لعزل الطلاب المصابين بفيروس كورونا المستجد، بحرمي الجامعة القديم والجديد، خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول، وذلك حرصاً من ادارة الجامعة علي صحة وسلامة طلابها و جميع منتسبيها والمرور بعملية الامتحانات بسلام ودون اصابات، وكذلك حق الطلاب المصابين بالعدوى في اداء امتحاناتهم

وشدد عزيز علي أن تكون عمليات التطهير للجان بشكل مستمر، وأن يكون المراقب ملتزمًا بارتداء الماسك الطبي مع ارتداء قفاز نظيف، و الحرص على خلع الواقيات الشخصية فور الخروج من اللجنة ووضعها في كيس أحمر ويجري غلقه جدًا في حاوية مغلقة، مضيفاً انه سيتم توفير عربات إسعاف مجهزة على أعلى مستوى بأطباء وتمريض، وذلك تحسباً لأي طوارئ.