بدء تلقي طلبات اعتذار المصابين بفيروس كورونا عن امتحانات جامعة سوهاج

قرر مجلس جامعة سوهاج في جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، بدء تلقي طلبات الطلاب الراغبين في الاعتذار عن امتحانات الفصل الدراسي الأول من المصابين بفيروس كورونا.

وقال رئيس الجامعة الطلاب المصابين لهم الحق في دخول امتحان الدور الثاني في شهر سبتمبر في أي عدد من المواد ولجميع الفرق بشرط تقديم المستندات الدالة علي الإصابة بالفيروس قبل انتهاء امتحانات الدور الاول .

كما أصدر الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، قراراً بتخصيص لجنتين لعزل الطلاب المصابين بفيروس كورونا المستجد، بحرمي الجامعة القديم والجديد، خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي ٢٠٢٠-٢٠٢١م، وذلك حرصاً من ادارة الجامعة علي صحة وسلامة طلابها و جميع منتسبيها والمرور بعملية الامتحانات بسلام ودون اصابات، وكذلك حق الطلاب المصابين بالعدوى في اداء امتحاناتهم

وشدد عزيز علي أن تكون عمليات التطهير للجان بشكل مستمر، و أن يكون المراقب ملتزمًا بارتداء الماسك الطبي مع ارتداء قفاز نظيف، و الحرص على خلع الواقيات الشخصية فور الخروج من اللجنة ووضعها في كيس أحمر ويجري غلقه جدًا في حاوية مغلقة، مضيفاً انه سيتم توفير عربات إسعاف مجهزة على أعلى مستوى بأطباء وتمريض، وذلك تحسباً لأي طوارئ.

جاء قرار رئيس الجامعة بالتزامن مع ما تم تداوله علي مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" لرساله لطالبة بجامعة سوهاج تدعي إصابتها بفيروس كورونا وأنها لا تملك سوي الذهب إلى الجامة وتأدية الامتحانات المقررها عليها علي الرغم من أنها في العزل المنزلي، ولا تعرف كيف تتصرف.

وانتقد أبناء المحافظة حديث الطالبة مؤكدين لها انها يجب عليها الا تذهب لاداء الامتحانات لأنها قد تتسبب في نقل الفيروس لزملائها.