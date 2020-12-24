محمد حمادة رئيسا لاتحاد طلاب جامعة سوهاج ومهاب محمد نائبا بالتزكية

أعلن الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس جامعة سوهاج مساء اليوم، فوز الطالب محمد حمادة عبد المنعم بكلية التجارة بمنصب رئيس اتحاد طلاب الجامعة بالتزكية، وفوز الطالب مهاب محمد عبد الراضي بكلية الالسن بمنصب نائب رئيس الاتحاد بالتزكية، وذلك خلال فعاليات انتخابات اتحاد طلاب الجامعة والتى استمرت خلال الفترة من 10 إلى 24 ديسمبر الجاري، وتنافس بها 1004 طالب وطالبة على مستوى كليات الجامعة.

وأشاد عزيز بالجهد المبذول من اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات لإنجاح العملية الانتخابية وخروجها بهذه الصورة التي تليق باسم الجامعة، من حيث عملية التنظيم والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، والحرص على التباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء الكمامة الطبية، وكذلك عمليات التطهير والتعقيم التى استمرت قبل وأثناء العملية الانتخابية.

وأكد الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات أن عملية التصويت تمت في سرية تامة، وفي أجواء هادئة وبمنتهى النزاهة والشفافية، مضيفاً أن العملية الانتخابية كانت بمثابة تجربة ديمقراطية ناجحة، وشهدت منافسة شريفة بين الطلاب دون انحياز لأحد، حيث قدم طلاب الجامعة نموذجا فريداً في الممارسة الديمقراطية وحرية الاختيار لمن يمثلهم في الاتحادات الطلابية على مستوى الجامعة والكليات.

وأوضح صبري محمود مدير رعاية الشباب المركزية أن نتائج الأمين والأمين المساعد للجان العليا أسفرت عن الآتى في لجنة الأسر فاز الطالب شريف ممدوح بمنصب أمين اللجنة والطالب محمد عبد الناصر أمين مساعد، اللجنة الرياضية حصل على منصب أمين اللجنة الطالب محمود السيد، والطالب محمد عطية أمين مساعد، وباللجنة الثقافية والإعلامية فازت الطالبة آية هشام بمنصب أمين اللجنة، والطالب عبد الله محمد أمين مساعد.

وأضاف أنه فاز الطالب أحمد عفت بمنصب امين اللجنة الفنية، والطالبة أريج ناصر أمين مساعد، وبلجنة الجوالة حصل الطالب محمد أنور علي منصب أمين اللجنة والطالب محمد ماجد أمين مساعد، كما فاز فارس محمود بمنصب أمين اللجنة الاجتماعية والطالب محمد حلمي أمين مساعد، وأخيراً باللجنة العلمية فاز الطالب محمد عبد القادر بمنصب أمين اللجنة والطالب عبد الله علاء الدين أمين مساعد.

والجدير بالذكر أن اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات تضم الدكتور صفا محمود السيد رئيساً للجنة، وعضوية كلاً من الدكتور هاني جعفر بكلية التربية الرياضية، الدكتور زين العابدين محمد بكلية الحقوق، صبري محمد مدير رعاية الشباب، والطالب أبو النصر محمد بالفرقة الثانية كلية الحقوق والطالبة ماري مرقص الفرقة الثانية كلية الآداب.