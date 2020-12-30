«التضامن» توضح تفاصيل العمل في المرحلة الأولى لـ«حياة كريمة»

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» انطلقت بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزارة التضامن الاجتماعي والمجتمع المدني للتنسيق من أجل توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا.

وأضافت القباج، في بيان لها، منذ قليل، أن الغرض من المبادرة تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالقرى الأفقر، وتوفير الخدمات الأساسية بها، ودعم الفئات الأولى بالرعاية للمساهمة في تحسين مؤشرات الحماية الاجتماعية والتشغيل، وكذلك ربط تلك المؤشرات بخطة التنمية المستدامة 2030.

الأهداف الفرعية لمبادرة «حياة كريمة»

تتعدد الأهداف الفرعية للمبادرة، حيث تهدف إلى مايلي:

- الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر الأولى بالرعاية.

- تمكين الأسر الأولى بالرعاية من الحصول على كل الخدمات الأساسية.

- تعظيم التعاون بين القطاعين الحكومي والأهلي لتحسن مؤشرات التنمية المستدامة.

- إتاحة فرص عمل للشباب في مشروعات كثيفة العمالة وفي مشروعات متناهية الصغر.

- التركيز على بناء الإنسان ومشاركة المجتمعات المحلية في إعلاء قيمة الوطن.

محاور حياة كريمة

تشمل المبادرة أكثر من محور، منها محور تحسين نوعية الحياة وأسلوب المعيشة «سكن كريم»، وذلك من خلال تأهيل ورفع كفاءة المنازل، وتركيب أسقف، وربط المسكن بالخدمات الحضرية الأساسية «مياه الشرب، والصرف الصحي».

تحسين المؤشرات الصحية للسكان

وذلك من خلال تسيير قوافل طبية بالعلاج، وإجراء عمليات جراحية مجانية، وإجراء عمليات عيون، بالإضافة إلى توفير أجهزة تعويضية مجانية، وتوفير نظارات طبية مجانية، خاصة لصغار السن.

الاستعانة بقاعدة بيانات خرائط الفقر

وأكدت وزارة التضامن، أنه تم الاستعانة بقاعدة بيانات خرائط الفقر الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2018، وتحديد قائمة بأفقر 1000 قرية، مرتبة تنازليا حسب نسبة الفقراء بكل قرية.

اختيار 143 قرية في المرحلة الأولى

تم تركيز العمل في المراحل الأولى من المبادرة على القرى الأعلى في نسب الفقر، فتم اختيار 143 قرية في المرحلة الأولى، ترتفع فيها نسبة الفقر عن 70%.

تخصيص 575 مليون جنيه لـ143 قرية

وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي للمبادرة في مرحلتها الأولى، فقد تم العمل في 11 محافظة، وذلك باستهداف 143 قرية، وبلغ المبلغ المخصص لتلك المرحلة 575 مليون جنيه، منها 100 مليون مساهمة من الجمعيات الأهلية.

تخطت نسبة الإنجاز في تلك المرحلة الـ91%

ووصلت نسبة الصرف حتى الآن 91%، وتخطت نسبة الإنجاز في تلك المرحلة الـ91%، كما بلغ إجمالي المستفيدين من القوافل الطبية المجانية بالعلاج والتحاليل والأشعة اللازمة 113.909 مستفيدين.

تحديات المرحلة الأولى لـ«حياة كريمة»

وواجهت هذه المرحلة عدة تحديات منها، مواجهة تداعيات فيروس كورونا، وموجة الطقس السيئ، ومواجهة تداعيات كورونا، وبعض مخالفات البناء على المنازل المستهدفة، وفرض رسوم فتح ملفات في بعض المحافظات على صلات المياه والصرف.

كما تم أيضا المبالغة في تسعير وصلات المياه والصرف في بعض المحافظات، وتقليل عدد العمالة ببعض جهات التنفيذ، وعزل صحي لبعض القرى، وحد أقصى للسحب من البنوك، ووقف تنفيذ التدخلات الطبية، وقيود تنقل العمالة بالمحافظات.