بطولة في العزل.. عملية ولادة بجهاز أكسجين من رعاية الأطفال لإنقاذ الأم

بينما تجاوزت عقارب الساعة العاشرة مساءً وهدأت ضوضاء الشوارع قليلا في ظل برودة الجو، استقبلت طوارئ مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق سيدة مصابة بفيروس كورونا، تواجه آلام الولادة المفاجئة، شخصها الأطباء بارتفاع بضغط الدم وتسمم حمل ما تطلب حجزها بأحد أسرة العناية المركزة على الفور خشية تدهور حالتها، إلا أن أسرة الرعاية كانت ممتلئة جميعها في تلك الليلة.

«العناية مليانة مفيش مكان فاضي» هكذا أبلغ الدكتور أحمد زكي نائب مدير المستشفى لاستقبال حالات الطوارئ، والنائب الإداري المناوب حينها للمستشفى، أهل السيدة الحامل وبدأت محاولات الأسرة في البحث عن سرير رعاية مركزة في مستشفيات المحافظة، وبحسب رواية الدكتور أحمد زكي لـ«الوطن»: «تلقيت خبرا عن وضع الحالة من خلال أطباء المستشفى وبعد محاولات عدة مع مديرية الصحة لإيجاد سرير بالعناية المركزية بأحد مستشفيات المحافظة لم يتم التوصل إلى شيء، ملقناش مكان في أي عناية مركزة الوقت ده».

خدت جهاز التنفس الصناعي من سرير رعاية الأطفال الفاضي ونزلناه يتركب على سرير إضافي حطيناه في رعاية الكبار

بعد رحلة بحث قطعها أهل السيدة الحامل استمرت نحو 5 ساعات لم يتوصلوا إلى نتيجة عاود أحد أقاربها في الاتصال بالدكتور أحمد زكي نائب مدير مستشفى الأحرار للطوارئ ليستغيث به في محاولة إيجاد حل لإنقاذ الأم وجنينها، «قولت لأهلها هاتوها وأنا هتصرف»، بعد علمه بوجود سرير فارغ في رعاية قسم الأطفال.

بطولة الطبيب الثلاثيني في العزل لإنقاذ الأم في الرابعة فجرًا تجسدت في حسن تصرفه وسرعة تدخله، «خدت جهاز التنفس الصناعي من سرير رعاية الأطفال الفاضي ونزلناه يتركب على سرير إضافي حطيناه في رعاية الكبار وغيرنا وصلة الأنبوبة بس عشان تناسبها»، لإنقاذ السيدة بعد وصول الضغط إلى 170/100.

عملية الولادة تمت الساعة الرابعة فجرًا وخرجت الأم والطفلة بحالة مستقرة

بينما تجاوزت عقارب الساعة الثالثة والنصف فجرًا، بدأت عملية ولادة الأم المصابة بفيروس كورونا وتسمم حمل، تحت إشراف فريق طبي من المستشفى شمل كلا من الدكتور إسماعيل خليل أخصائي النساء والتوليد، والدكتور حسام بلاسي طبيب أمراض النساء، والدكتورة مروة أحمد طبيبة أمراض النساء، وتولى عملية التخدير الدكتور إسلام أشرف طبيب التخدير والمسؤول عن متابعة الحالة في العناية المركزة.

بنجاح تام تمكن الأطباء من إتمام عملية الولادة للأم التي أنجبت طفلة سليمة بعد التأكد من عدم تعرضها للعدوى بفيروس كورونا من والدتها، وتم ضبط نسبة ضغط الدم وبحسب تأكيد الدكتور أحمد زكي بطل الواقعة الذي تدخل لإنقاذ الأم، خرجت السيدة بحالة مستقرة.