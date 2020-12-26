مع تزايد حالات كورونا.. 8 أدوات لا غنى عنها للمصاب في العزل المنزلي

تزامنا مع التزايد المستمر في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وتصريحات وزارة الصحة بأنّ الفترة المقبلة تعد الأسوأ بالنسبة لتفي الفيروس؛ يلجأ المرضى المصابون بأعراض متوسطة إلى العزل المنزلي وفقا لتعليمات الوزارة، إلا في حالة تفاقم الأعراض.

ويوضح الدكتور إسلام عنان، محاضر اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، في حديثه لـ«الوطن»، أهم الأدوات التي يمكن أن يحتاجها مريض العزل المنزلي تجنبا للعدوى.

الماسك الطبي أو «الفيس شيلد»

يقول عنان، إن الماسك الطبي يعد من أهم الأدوات التي يحتاجها المريض في العزل المنزلي، له ولأفراد أسرته القائمين على رعايته، تجنبًا لإصابتهم بالعدوى من التعامل المباشر معه.

جهاز قياس نسبة الأكسجين في الدم

ويمكن أن يتسبب فيروس كورونا أن يعمل على انخفاض محلوظ في مستويات الأكسجين دون أن يلاحظ المريض، لتصبح أجهزة قياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم بمثابة نظام إنذار مبكر للأشخاص المعرضين بشكل متزايد لخطر الوفاة نتيجة الالتهاب الرئوي الصامت.

ويبدأ سعر جهاز قياس نسبة الأكسجين من 1000 جنيه ويصل إلى 2800 جنيه.

الترمومتر

ومن أبرز الأدوات التي يحتاجها مريض «كوفيد-19» الترمومتر أو جهاز قياس الحرارة عن بعد، وذلك لمراقبة درجة الحرارة خلال فترة العزل المنزل، إذا كان المريض يعاني من السخونية أو الحمى، خاصة خلال الـ72 ساعة الأولى من المكث في المنزل دون استخدام أي أدوية خافضة للحرارة.

ويتراوح سعر الترمومتر الرقمي والديجيتال بين 77 و180 جنيهًا، فيما يتراوح سعر جهاز قياس الحرارة عن بُعد بين 3250 و6500 جنيه.

جهاز قياس ضغط الدم

وقد تزداد حالات الإصابة بارتفاع ضغط الدم نتيجة زيادة الإجهاد والتوتر والضغط النفسي التي تعمل بدورها على ارتفاع ضغط الدم، فإذا كان المصاب في العزل المنزلي يعاني من ارتفاع ضغط الدم، فيجب أن يتم التحقق بشكل دوري ومنتظم من نسبة الضغط الدم عن طريق أجهزة القياس بالمنزل.

ويبدأ سعر جهاز قياس ضغط الدم من 400 جنيه ويصل إلى 5000 جنيه حسب ماركة الجهاز المستخدم.

جهاز قياس نسبة السكر

ومن بين الأشخاص المعرضين بصورة أكبر لخطر الإصابة بمضاعفات صحية هو المصاب الذي يعاني من السكري، لذلك نصح الأطباء بأهمية اتخاذ المزيد من إجراءات التحكم في مستوى السكر بالدم وإدارة حالتهم الصحية على الوجه المطلوب عن طريق الأجهزة والأقلام المخصصة لقياس السكر في المنزل.

ويتراوح سعر جهاز قياس السكر متضمنا الأشرطة بين 170 و600 جنيه.

أجهزة مولدات الأكسجين

ويعاني الكثير من مصابي كورونا في العزل المنزلي أحيانًا من نقص في نسبة الأكسجين في الدم دون الشعور بذلك، ووفقًا لما نوّهت عنه وزارة الصحة سابقا فإنه يجب أن تكون نسبة تركيز الأكسجين في دم الإنسان أقل من 110 نبضات على الدقيقة، وأن يكون معدل التنفس أقل من 25 مرة على الدقيقة، الأمر الذي يمكن معه الاستعانة باسطوانات الأكسجين أو مولدات الأكسجين أثناء العزل المنزلي.

ويبدأ سعر مولدات الأكسجين بالصيدليات والشركات الطبية من 9 آلاف جنيه ويصل إلى 36 ألف جنيه، حسب حجم المولد وماركة الجهاز، فيما تترواح أسطوانات الأكسجين بين 800 جنيه إلى 2700 جنيه حسب حجم الأسطوانة.

جهاز التنفس الصناعي «نيبوليزر»

ويساعد جهاز التنفس الصناعي في تحسين عملية التنفس بشكل سليم، وذلك عندما يتسبب كورونا في الفشل التنفسي نتيجة التهاب حاد في الرئتين، لذا يلجأ الكثير من مرضى العزل المنزلي لجهاز «النيبوليزر» لمساعدتهم في التنفس بشكل أفضل.

ويتراوح سعر جهاز النيبوليزر بين 600 و1500 جنيه، بحسب ماركة الجهاز.

بروتوكول العلاج الجديد

وعلى المصاب في العزل المنزلي، أن يتوافر معه بروتوكول العلاج الجديد، الذي قامت وزارة الصحة بتطويره منذ عدة أيام، بناء على الأعراض الجديدة لفيروس كورونا، وما بعد مرحلة الشفاء، ويمكنك الاطلاع على عناوين الصيدليات الموجود بها بروتوكول علاج كورونا الجديد بالقاهرة من هنــــــــــا.