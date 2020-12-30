محافظ سوهاج يفتتح 5 مشروعات بقرية "أولاد سلامة" بتكلفة 13 مليون جنيه

افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، خمسة مشروعات خدمية وتنموية بقرية "أولاد سلامة" بمركز المنشاة اليوم، بتكلفة إجمالية بلغت 13 مليون و538 ألف جنيه، فى إطار خطة المحافظة لتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين وتحقيق التنمية الشاملة على أرض المحافظة.

حضر افتتاح المشروعات كلا من النائبة رقية الهلالي، والنائب عاطف كعربان أعضاء مجلس النواب، وممدوح عباس رئيس مركز ومدينة المنشاة، وماهر عبد الخالق وكيل وزارة التربية والتعليم، والسيد أبو عقيل مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، والدكتور عصام عرفة مدير عام الطب البيطري، والدكتورة رجاء حسين القائم بعمل وكيل وزارة الصحة .

بدأ المحافظ جولته بافتتاح توسعة مدرسة "مجمع أولاد سلامة للتعليم الأساسي" على مساحة 4980 مترا، بتكلفة بلغت 3 مليون و 588 ألف جنيه، بعدد 9 فصول، كما افتتح " الفقي " أيضا مدرسة "أولاد هارون الابتدائية" على مساحة 2310 مترا، بتكلفة بلغت 7 مليون و 540 ألف جنيه، بعدد 24 فصل دراسي، مشيرا إلى أن تلك المدارس ساهمت في تقليل كثافة الطلاب بالفصول، لتخدم أبناء القرية والقرى المجاورة.

وافتتح " الفقي " كذلك الوحدة البيطرية بقرية أولاد سلامة بعد انتهاء أعمال تطويرها ورفع كفاءتها على مساحة 136 متر مربع، بتكلفة بلغت 160 ألفا، لتخدم قرى " أولاد سلامة، النصرة، الغلالبة، الدومة، الدناقلة، النواريز، الخنانسة غرب، نجوع الخنانسة، الشواولة، نجوع الشواولة، ونجع قدوس " .

شملت جولة المحافظ بالمنشاة افتتاح " وحدة طب الأسرة " بأولاد سلامة بعد انتهاء أعمال الصيانة والتطوير بها بتكلفة 250 ألف جنيه ضمن مبادرة " تجميل بلدنا بأولاد سلامة "، ويتكون المبنى من ٣ طوابق، حيث قام المحافظ بتفقد أعمال التطوير التي تمت بالدور الأول والذي يضم " مكتب الصحة، والعيادات الخارجية، وغرفة التطعيمات، وقسم العلاج الطبيعي، وقسم الأسنان، وعيادة تنظيم الأسرة، والصيدلية، وغرفة التثقيف الصحي، وغرفة التعقيم"، مشيدا بالمشاركة المجتمعية الفعالة من شباب القرية في تطوير الوحدة.

واختتم المحافظ جولته بافتتاح مبنى الوحدة المحلية لقرية أولاد سلامة بتكلفة 2 مليون جنيه، لتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين بالقرية وتوابعها ".

وأكد المحافظ أن سوهاج تشهد طفرة كبيرة في التنمية والمشروعات المتنوعة في كافة القطاعات من "مياه شرب وصرف صحي، وتعليم، وصحة، وطرق، وغيرها من القطاعات المختلفة"، ويأتي ذلك انعكاسا لاهتمام القيادة السياسية بمحافظات الصعيد عامة ومحافظة سوهاج خاصة، لافتا إلى متابعته المستمرة للمشروعات الجارية وتذليل العقبات، والوقوف على نسب التنفيذ، وافتتاح المشروعات التي تم الانتهاء منها لخدمة المواطن السوهاجي .