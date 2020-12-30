«الغرف التجارية»: اختفاء «الشاي» وارتفاع «البن» يعكر «مزاج المصريين»

برأت إحصائيات رسمية صادرة عن الغرف التجارية تسبب ازمة كورونا فى تعكير «مزاج المصريين الحلال» من ارتفاع أسعار الشاى والبن، وأكدت ان اختفاء عدد من العلامات التجارية للشاى وارتفاع اسعار البن عالميا بقيمة 550 دولار للطن تسببا فى ارتفاع الاسعار محليا.

احصائيات المزاج الحلال

وتنفق الاسر المصرية فى ظل دخلها المتدنى ما يقرب من 11 ألفا على المزاج و25% من الدخل الشهرى لها يحتل الشاى والقهوة مكان الصدارة فى مزاج المصريين، و يحتل الشاى المركز الاول فى مزاج المصريين .

وتبلغ واردات وصادرات مصر خلال أول 9 أشهر من العام الجارى من الشاى 242.755 مليون دولار، مقابل 186.138 مليون دولار، فى الفترة المماثلة من العام الماضى، بارتفاع بلغت نسبته 30.4%، فيما بلغت واردات مصر من البن «غير المحمص» 80.011 مليون دولار، مقابل 64.295 مليون دولار، بارتفاع 24.4%وفقا لما اكده الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء.

اسباب ارتفاع الشاى

وأرجعت الغرف التجارية ارتفاع أسعار الشاى الى انخفاض حجم المعروض منه نتيجة لاختفاء عدد كبير من العلامات التجارية من السوق المحلى واصناف مستوردة منه وذلك لارتفاع اسعارها خاصة بعد قرار التعويم الصادرفى نوفمبر 2016 بشكل كبير.

اسباب ارتفاع البن

فيما أرجعت التقارير الاقتصادية للغرف التجارية ارتفاع اسعار البن بنسبة 40% فى مصر لارتفاع الاسعار عالميا بقيمة 550 دولار لطن البن الاخضر كما ان دخولة فى المشروبات الساخنة والحلوى خلال الفترة الماضية ادت الى ارتفاع سعره عالميا ومحليا .

12 منتج للقهوة فى مصر

وترصد الغرف التجارية فى تقريرها الاقتصادى وجود 12 منتج فى السوق المحلى للقهوة تتقدمها البن السويسرى الجولد ويباع بـ 750جنيها ، واليمنى يباع بـ 500جنيه، والحبشى يباع بـ 440جنيه ،والبرازيلى يباع بـ 150جنيها ، وسجل البن الكولومبى 170جنيه ،والهندى «اربيكا» يباع بـ 200جنيه ، والانجولى يباع بـ 140جنيه والاندونسيى يباع بـ 90جنيه ،والبن الفتنامى يباع بـ 90جنيه ، وجونى مالا يباع بـ 150جنيه ويباع البن الامريكى بـ 130جنيه.

3انواع للشاى

وفيما يوجد فى مصر الان 3 انواع من الشاى منها ليبتون ويباع ال100 جرام منها بـ8.5جنيه ، العروسة يباع ال100جرام بـ 7.5جنيه ، فيما يباع شاى الربيع 200جرام بـ 35جنيه .