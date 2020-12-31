مواقيت الصلاة اليوم الخميس 31-12-2020 في مصر

يهتم المسلمون في مختلف الأنحاء بمواقيت الصلاة ورفع الآذان للصلاوت الخمس الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، واستمرارا للخدمات التي تقدمها «الوطن» لقرائها، نستعرض مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالي:

مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية

أذان الفجر: 05:25

أذان الظهر: 12:03

أذان العصر: 02:50

أذان المغرب: 05:08

أذان العشاء: 06:32

مواقيت الصلاة اليوم في الشرقية

أذان الفجر: 05:17

أذان الظهر: 11:56

أذان العصر: 02:44

أذان المغرب: 05:02

أذان العشاء: 06:26

مواقيت الصلاة اليوم في أسوان

أذان الفجر: 05:04

أذان الظهر: 11:51

أذان العصر: 02:52

أذان المغرب: 05:12

أذان العشاء: 06:30

مواقيت الصلاة اليوم في الأقصر

أذان الفجر: 05:07

أذان الظهر: 11:52

أذان العصر: 02:50

أذان المغرب: 05:10

أذان العشاء: 06:29

مواقيت الصلاة اليوم في كفر الشيخ

أذان الفجر: 05:21

أذان الظهر: 11:59

أذان العصر: 02:46

أذان المغرب: 05:04

أذان العشاء: 06:28

مواقيت الصلاة اليوم في طنطا

أذان الفجر: 05:20

أذان الظهر: 11:59

أذان العصر: 02:46

أذان المغرب: 05:05

أذان العشاء: 06:28

مواقيت الصلاة اليوم في المنيا

أذان الفجر: 05:18

أذان الظهر: 12:00

أذان العصر: 02:53

أذان المغرب: 05:12

أذان العشاء: 06:33

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

أذان الفجر: 05:18

أذان الظهر: 11:58

أذان العصر: 02:47

أذان المغرب 05:06

أذان العشاء: 06:29

مواقيت الصلاة اليوم في المنصورة

أذان الفجر: 05:20

أذان الظهر: 11:59

أذان العصر: 02:47

أذان المغرب: 05:05

أذان العشاء: 06:29