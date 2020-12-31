جامعة مطروح تضع القواعد التفصيلية لامتحانات الفصل الدراسي الأول

عقد مجلس جامعة مطروح جلسته الثلاثين برئاسة الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة، وحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور محمود عباس القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور صلاح عسران القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، بقاعة الإجتماعات بديوان عام المحافظة في مدينة مرسى مطروح، وانضم الكاتب الصحفي أحمد المسلمانى عضو المجلس «عبر تقنية الفيديو كونفرانس».

وهنأ اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في بداية الاجتماع، أمس الأربعاء، أعضاء المجلس الموقر بمناسبة العام الميلادي الجديد، متمنيًا أن يكون عام خير ونماء لمصرنا الحبيبة، مؤكدًا متابعته الدائمة لأنشطة وأعمال الجامعة في خدمة المجتمع وأهالى مطروح في مختلف المجالات مع تقديم الدعم لها والتطلع إلى المزيد، وكذلك أعمال إنشاء وتطوير مبانى جامعة مطروح والإسراع في إنهائها بالكيلو 9 شرق مدينة مرسى مطروح.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة للدكتور صديق عبدالسلام لتوليه منصب رئيس جامعة الأهرام الكندية، والدكتور محمود عباس لتوليه منصب القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتولي الدكتور صلاح عسران منصب القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتوجه رئيس الجامعة بالشكر إلى محافظ مطروح على دعمه المتواصل للجامعة في مسيرتها العلمية والتنموية لتكون منارة علمية لخدمة اهالى المحافظة، مُرحبًا بالكاتب الصحفي أحمد المسلماني، مؤكدًا أن تواجده بمجلس الجامعة يُعد إضافة قوية للجامعة ككل، كما توجه النجار بالشكر لجميع القائمين على مكتب دعم الإبتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا بالجامعة «TICO» للجهود المبذولة للإرتقاء بالجامعة لتكون في مصاف الجامعات العملاقة.

من جانبه تناول «المسلماني»، الوضع الراهن للعالم أجمع في ظل جائحة كورونا، مؤكدًا ضرورة النظر في ميزانية الصحة والبحث العلمي، متمنيًا أن يكون العام الميلادي الجديد 2021 نهاية للجائحة بكل طفراتها.

واعتمد المجلس خلال اجتماعه جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020 /2021 لكليات الجامعة، على أن تبدأ الإمتحانات التحريرية بكلية التمريض اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 6/1/2020، وتبدأ الامتحانات التحريرية بكليات التربية، والزراعة الصحراوية والبيئية، والطب البيطري، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 9/1/2020، كما تبدأ الإمتحانات التحريرية بكلية الآثار واللغات يوم الأربعاء الموافق 13/1/2020، وتبدأ الامتحانات التحريرية بكليات السياحة والفنادق، التربية للطفولة المبكرة، والتربية الرياضية بنين، وعلوم البترول والتعدين، والتربية النوعية، والحاسبات والذكاء الإصطناعي إعتبارًا من يوم السبت الموافق 16/1/2020.

وقال رئيس الجامعة إن الامتحانات العملية والشفوية تعقد وفقًا للمواعيد المقررة بكل كلية، بينما يُعقد إمتحان مادة حقوق الإنسان بجميع كليات الجامعة يوم الأربعاء الموافق 6/1/2020.

ووافق المجلس فى جلسته على توصية مجلس شئون التعليم والطلاب بشأن النظر في امتحان الطلاب المصابين بفيروس كورونا، ويُقدم الطالب شهادة معتمدة من أحد مستشفيات العزل أو الحميات تفيد إصابته بالفيروس، وتُعقد الامتحانات لطلاب الدراسة بنظام الساعات المعتمدة في بداية الفصل الدراسي الصيفي، بينما تُعقد امتحانات طلاب الدراسة بنظام الفصلين الدراسيين في بداية فصل الصيف.

وهنأ رئيس الجامعة العمداء بارتفاع أعداد الأبحاث العلمية المنشورة لأعضاء هيئة التدريس فى كليات الجامعة في المجلات العلمية العالمية المفهرسة، والذى وصل عدد الأبحاث العلمية بقاعدة Web of Science (WOS) إلى 66 بحثًا علميًا، ووصل عدد الأبحاث بقاعدة Scopus إلى 78 بحثًا علميًا.

وأضاف أن المجلس وصل إليه خطاب المجلس الأعلى للجامعات، بما انتهى إليه اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء يوم الأحد الموافق 27/12/2020، بشأن اتخاذ الإجراءات الوقائية من التشديد على وقف أي فعاليات أو احتفالات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والالتزام باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بالجامعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين من الطلاب، والعاملين، والهيئة المعاونة، وأعضاء هيئة التدريس.

كما وافق المجلس على منح درجة البكالوريوس في العلوم التمريضية لطلاب كلية التمريض دور يناير 2020، ودور يونيو 2020، للعام الجامعي 2019/2020.