بالأسماء.. ننشر أسماء الفائزين برئاسة اتحادات طلاب كليات جامعة مطروح

أعلن الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، انتهاء إجراء انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى كليات الجامعة، وذلك في إطار انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2020/2021.

وقال «النجار»، مساء الأربعاء، إن مارثون الانتخابات ينتهي اليوم الخميس باختيار أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الإتحاد ونائبه على مستوى الجامعة، مؤكدًا الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال عدم التزاحم، والتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، وتطهير وتعقيم لجان الانتخابات.

وأضاف أن الانتخابات الطلابية بالجامعة تتسم بالديمقراطية والحيادية، وتجرى في إطار من الشفافية والنزاهة، موجهًا الطلاب بالمشاركة الفعالة، واختيار ممثليهم بعناية ودقة.

وأسفرت نتائج اتحادات طلاب الكليات، عن فوز الطالب عبدالسلام مسعود رافع بمنصب رئيس إتحاد كلية التربية، والطالب إيهاب صبري محمد بمنصب نائب رئيس الاتحاد، والطالب إبراهيم محمد إبراهيم رئيسًا لاتحاد طلاب كلية الزراعة الصحراوية والبيئية، والطالبة سارة فوزي سعيد نائبا لرئيس اتحاد الكلية، والطالب عبدالرحمن علاء الدين محمد رئيسًا لاتحاد كلية الطب البيطري، والطالب محمد أحمد عوض نائب رئيس الاتحاد، والطالب أحمد محسن عبدالرحمن رئيس اتحاد كلية التمريض والطالب زياد مسعود أبو سيف نائب رئيس الاتحاد، والطالبة نادين خالد ياسين رئيس اتحاد كلية السياحة والفنادق والطالبة ندى محمود عبدالرحمن نائب رئيس الاتحاد، والطالبة يمنى محمد عبدالرحيم رئيس اتحاد كلية التربية للطفولة المبكرة، والطالبة شيماء صابر رمضان نائب رئيس الاتحاد، والطالب عبدالرحمن صالح يونس رئيس اتحاد كلية التربية الرياضية بنين، والطالب السيد كمال السيد نائب رئيس الاتحاد، والطالب أحمد رضا عبدالحليم رئيس اتحاد كلية علوم البترول والتعدين، والطالب أحمد هلال محمد نائب رئيس الاتحاد، والطالب عبدالرحمن هاني السيد رئيس اتحاد كلية التربية النوعية، والطالب على محمد أحمد نائب رئيس الاتحاد، والطالب أحمد يحيى محمد رئيس اتحاد كلية الآثار واللغات والطالب عماد علاء عبدالستار نائب رئيس الاتحاد، والطالب عزت محمد عزت رئيس اتحاد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي والطالب طارق خالد أحمد نائب رئيس الاتحاد بالكلية.