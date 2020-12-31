بعد تعافيهم.. نصائح نجوم الفن للوقاية من «كورونا»: «الموضوع مش هزار»

قدم عدد من نجوم الفن نصائح لمواجهة فيروس كورونا، كنوع من أنواع التوعية، حيث وصلت حالات نجوم الفن بالوسط الفني إلى مايقرب من 50 حالة منذ بداية الموجة التانية من الكورونا، وفي التقرير التالي نعرض أبرز تلك النصائح:-

صابرين

تحدثت الفنانة صابرين عن تجربتها خلال معاناتها مع فيروس كورونا المستجد، حيث قالت، «من تجربتي الخاصة أحب أقول للناس أي دور برد يجيبلك اعتبره فيروس كورونا، والموضوع مش هزار، ومحدش يفكر أن المرض مش هيجيله، انت معرض أنك تتصاب بالمرض في أي وقت، خاصة أن منزلي تحول إلى مستشفي، وحاولت على قدر المستطاع أن تكون الحالة النفسية للجميع إيجابية » .

كريم فهمي

وجه الفنان كريم فهمى، رسالة إلى جمهوره، طالبهم بالتفاؤل وبث روح الأمل وعدم نشر أو الالتفات إلى الأخبار السلبية في ظل انتشار الوباء، وكتب كريم فهمى، عبر حسابه بموقع تويتر: «تفاءلوا شوية يخرب بيت التشاؤم اللي أنا شايفه، أنا عندي كورونا وفي عزل وبقولكم تفاءلوا».

وأضاف: «كفاية نشر أخبار سلبية، (تفاءلوا بالخير هتلاقوه والعمر لو يجري الحقوه وسدو باب مفيهوش أمل مش أي حد تصدقوه».

الإعلامي رامي رضوان

أصُيب الإعلامي رامي رضوان بفيروس كورونا المستجد، حيث أنه قرر أن يعزل ذاته بعيد عن أسرته بعد أن تأكد من إيجابية المسحة، ووجه نصيحة لكل مصابي كورونا قائلاً، «العامل النفسي مهم وناس كتير بتسألني أخذت أدوية إيه؟ وأنا غيرت البروتوكول.. لكن مستحيل أقدر أقول لأي حد خد العلاج ده.. دي جريمة»، مضيفاً «كورونا ده دور برد بس تقيل شوية» .. خدعوك فقالوا! هو مش دور برد، ده دور سخيف وتقيل وخانيق وممل، تختلف الأعراض من شخص لآخر. يعني أنت ونصيبك».