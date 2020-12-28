صابرين: منزلي تحول لمستشفى بعد إصابتي بكورونا .. «جوزي راح مني 3 مرات»

كشفت الفنانة صابرين، تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا وشفائها منه قائلة إن منزلها فجأة تحول إلى مستشفى بعد إصابتها بهذا الفيروس، لافتة إلى أنها كانت تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المختلفة، ولكن الأزمة والمشكلة لدى الكثيرين أن البعض يعتقد أن كورونا لن تصيبه، وهي كانت من ضمن هؤلاء الأشخاص، ولكنها تعلمت الدرس وعلمت أنها مخطئة بعد أن أُصيبت بفيروس كورونا، موضحة أن عائلتها بالكامل بها أشخاص مصابة بفيروس كورونا.

وأضافت «صابرين»، خلال لقاء عبر فيديو كونفرانس في برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر فضائية «ON»، مع الإعلامية لميس الحديدي، أن «من تجربتي الخاصة أحب أقول للناس أي دور برد يجيبلك اعتبره فيروس كورونا، والموضوع مش هزار، ومحدش يفكر أن المرض مش هيجيله، انت معرض أنك تتصاب بالمرض في أي وقت».

لم يظهر علي أعراض بعد إصابتي بفيروس كورونا

وتابعت أنها أُصيبت بفيروس كورونا ولم يظهر عليها أي أعراض نهائيًا، ولكنها علمت بعدما كانت جالسة مع عائلتها، ووجدت أحد أفرادها فقد حاسة الشم، ومن ثم بدأت تشك وعندما قامت بعمل تحاليل علمت أنها مصابة بفيروس كورونا، «أنا اترعبت لما عرفت أن فيه واحدة مصابة بكورونا، وكنت خايفة جدا على عائلتي».

وأردفت أن زوجها كان يعاني من مشاكل صدرية، وهي اعتقدت أنها مشكلة عادية مثلما تأتي له، ولكنها وجدت أكثر من فرد في عائلتها بدأ ظهور أعراض عليه، ولذلك قررت عمل تحاليل، وكانت خائفة من تجلط الدم الذي يحدث نتيجة فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن زوجها مر بفترة صعبة للغاية أثناء إصابته بفيروس كورونا، «الحمد لله أنه عدا من الأزمة دي، أنا حسيت أنه راح مني 3 مرات والحمد لله بقا بخير الحمد لله أن الدنيا عدت».