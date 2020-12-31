في ليلة رأس السنة.. دليلك للاستمتاع بسهرة مميزة داخل البيت أو خارجه

دائمًا ما تسبق ليلة رأس السنة خطط وترتيبات للمصريين لقضاء سهرة مميزة سواء مع الأقارب أو الأصدقاء، إلا أنّ هذا العام جاء استثنائيًا على الجميع لأول مرة، وذلك في ظل انتشار جائحة كورونا في دول العالم، وتحذيرات الحكومة المصرية بشكل خاص مع الموجة الثانية للفيروس ما استدعى إلغاء احتفالات رأس السنة هذا العام وتوقف حركة الطيران في بعض الدول.

وفي هذا الصدد؛ تقدم «الوطن»، دليلًا للاستمتاع بليلة رأس السنة هذا العام في ظل توقف الاحتفالات التي كانت تقام كل عام سواء داخل المنزل أو خارجه.

الشوارع تتزين بديكورات الكريسماس

ويمكنك الاستمتاع في ليلة رأس السنة بالخروج في الأماكن المفتوحة جيدة التهوية، مثل المولات الشهيرة والتي عادة ما تزدهر أثناء احتفالات رأس السنة متمثلة في الديكورات والأغاني وأشجار الكريسماس والأجراس الملونة، إذ يمكنك دخول السينما أو تناول المأكولات والمشروبات بالكافيهات المنتشرة بأنحاء المول ومنطقة «الفود كورت» بالمناطق الآتية:

سيتي ستارز مول

سيتي ستارز بمدينة نصر تتزيّن هذا العام بديكورات مختلفة تمامًا عن السنوات السابقة، إذ تجد شجرة الكريسماس بأعلى ارتفاع في منتصف المول، فضلًا عن الأنوار ومجسمات بابا نويل والغزلان والأجراس والنجوم المعلقة بمختلف أنحاء المول.

كابيتال بيزنس بارك

يقع المول بمدينة الشيخ زايد على المحور الرئيسي بعد هايبر وان ‏‎قبل مدخل زايد 2000، إذ تزين المول بديكورات الكريسماس المناسبة للاحتفال والتي تمثلت في شجرة الكريسماس بارتفاع عالِ التي يمكنك التصوير بداخلها، كما يحتوي المول على عدد كبير من المطاعم والكافيهات التي يمكنك الاختيار من بينها.

منطقة Water Way

منطقة «واتر واي» بالتجمع الأول تتزين هذا العام بديكورات مميزة للزائرين ومجسمات ضخمة لشخصية بابا نويل وأجراس عيد الميلاد للاستمتاع بالتصوير مجانًا.

point 90

تجد في هذا المكان كل ما تريد لتكون سعيدًا، حيث الألعاب والمشروبات والسناكس الخفيفة، إضافة إلى الديكورات المميزة التي تتناسب مع أجواء واحتفالات الكريسماس وتوثيقها بعدد من الصور الرائعة، ويوجد مول بوينت 90 أمام بوابة 5 من الجامعة الأمريكية في التجمع الخامس.

أركان مول

يضع أركان مول بالشيخ زايد أضخم 3 أشجار للكريسماس فضلًا عن أماكن الألعاب وعدد كبير من المطاعم والكافيهات، ويمكنك الاستمتاع بالتصوير مجانًا، ويقع المول في مدخل زايد 2000 بعد هايبر وان.

مول داون تاون قطامية

يقع المول في أول شارع الـ90 بعد كايرو فيستيفال في التجمع الخامس، وهو مول مفتوح يحتوي على 130 محلًا ونحو 50 مطعمًا وكافيه يمكنك الاختيار من بينها للاستمتاع بسهرة مميزة الليلة وسط الأجواء والديكورات والموسيقى المصممة خصيصًا للزائرين، ويمكنك التقاط الصور مع شجرة الكريسماس وسانتا كلوز والأضواء المبهرة.

حفلتك في البيت

وإذا فضلت قضاء هذه الليلة في المنزل، يمكنك الاختيار من بين السهرات الفنية التي من المقرر عرضها على الشاشات الفضائية ليلة رأس السنة وجاءت كالتالي:

روبي وبهاء سلطان وويجز

أعلنت «المتحدة» استضافة الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، النجوم روبي وبهاء سلطان وويجز ليلة رأس السنة يوم الخميس الموافق 31 ديسمبر الساعة 11 مساءً على شاشة DMC.

سهرة مع هاني شاكر وأحمد سعد

وأعلنت فضائية MBC مصر أنّها ستستضيف النجمين هاني شاكر وأحمد سعد في سهرة خاصة مع أولى حلقات برنامج «ليلة الخميس» في ليلة رأس السنة الموافق 31 ديسمبر الساعة 11 مساءً.

حفل تامر حسني ونانسي عجرم

وأعلنت الشركة المتحدة تنظيم حفل غنائي للفنان تامر حسني والنجمة نانسي عجرم، دون جمهور، على أن يذاع الحفل عبر فضائيتي أون والحياة الساعة 11 مساءً.

سهرة فنية مع نوران أبو طالب

وأعلنت فضائية TEN TV بث حلقة خاصة بمناسبة الاحتفال برأس السنة، تحل ضيفة عليها الفنانة نوران أبو طالب ليلة رأس السنة الساعة 7 مساءً، كما تستضيف خبيرة الأبراج عبير فؤاد للحديث عن مفاجآت العام الجديد.

حفل صابر الرباعي وأحمد جمال

فيما كشفت فضائية CBC عن حفل رأس السنة مع النجم صابر الرباعي والفنان أحمد جمال، في استضافة الإعلامية منى الشاذلي احتفالًا بعام 2021 في برنامج «معكم منى الشاذلي» الساعة 9 مساءً.

سهرة مع أحمد شيبة وعمر كمال

وأعلنت شبكة قناة النهار تنظم سهرة خاصة مع الفنانين عمر كمال وأحمد شيبة، في ضيافة الإعلامية ياسمين الخطيب ليلة رأس السنة الخميس الموافق 31 ديسمبر الحالي في تمام الساعة 11 مساءً.