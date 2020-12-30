ضبط المتهم الثاني بواقعة "بانجو المدرسة" بالدقهلية بعد هروبه لـ4 أيام

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، القبض على مشرف وسائل تعليمية بمدرسة "بلجاي" الابتدائية، التابعة لإدارة غرب المنصورة التعليمية، تنفيذاً لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره، في اتهامه وأمين مكتبة المدرسة بزراعة نبات "البانجو" المخدر في فناء المدرسة.

وتمكنت مباحث الدقهلية من إعداد الأكمنة اللازمة، وتوصلت إلى مكان اختباء المتهم الهارب، بعد 4 أيام من هروبه إلى القاهرة، حيث تم إلقاء القبض عليه، تمهيداً لعرضه على النيابة، التي تباشر التحقيق معه في مشاركته أمين المكتبة زراعة نبات البانجو بفناء المدرسة.

وأمرت نيابة مركز المنصورة، بإشراف المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، في وقت سابق، بحبس أمين مكتبة بمدرسة "بلجاي" الابتدائية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بضبط وإحضار مشرف وسائل تعليمية، لقيامهما باستغلال فناء المدرسة في زراعة نبات البانجو المخدر.

وتوصلت تحريات المباحث، بقيادة المقدم أحمد توفيق، إلى قيام كل من أمين المكتبة ومشرف الوسائل التعليمة، بزراعة 26 شتلة من نبات البانجو، داخل أحواض الزينة بفناء المدرسة، وأنهما اعتادا قطف الزهرات منه وتدخينها داخل غرفة الكمبيوتر بالمدرسة، وأن الأمر انتشر داخل المدرسة، وتحدث عنه عدد من المدرسين والعاملين، واستمر هذا الأمر لعدة شهور، حتى أبلغ عامل بالمدرسة مدير إدارة التعليم الابتدائي، أثناء زيارته المفاجئة للمدرسة.

وبدأت القضية بإرسال الشئون القانونية بإدارة غرب المنصورة التعليمية، مذكرة إلى مأمور مركز المنصورة، بالعثور على شتلات نبات البانجو المخدر بفناء مدرسة "بلجاي" الابتدائية، واتهام اثنين من العاملين بزراعتها، وسط نباتات الزينة بالمدرسة.

وورد بالمذكرة، أنه أثناء مرور مدير إدارة التعليم الابتدائي بإدارة غرب المنصورة التعليمية على المدرسة، أبلغه "عبدالعزيز ع."، عامل بالمدرسة، بوجود شجيرات لنبات البانجو المخدر مزروعة فى شتلات وسط شتلات الريحان بالمدرسة، وأن مشرف الوسائل وأمين المكتبة هما من قاما بزراعتها.

بانتقال ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة، برئاسة المقدم أحمد توفيق، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ لمعاينة المزروعات، تبين وجود 26 شتلة لأشجار البانجو، موجودة وموزعة بين شتلات الريحان والصبار بفناء المدرسة، وبسؤال مدير المدرسة والعامل اتهما كلاً من "طارق س"، أمين المكتبة، و"رضا ع. ع."، مشرف وسائل تعليمية، بقيامهما بزراعة تلك الشتلات.

تحفظت المباحث على الشتلات في مكانها على ذمة التحقيقات، وتم ضبط أمين المكتبة، بينما تمكن مشرف الوسائل التعليمية من الهرب من المدرسة، حتى تمكنت المباحث من الوصول إلى مكان اختبائه والقبض عليه بعد 4 أيام من هروبه.