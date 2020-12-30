محافظ سوهاج يلتقي 40 شابا وفتاة في اللقاء الدوري الثاني للشباب

التقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وأحمد سامي القاضي نائب المحافظ، اليوم، مع 40 من شباب وفتيات المحافظة، في اللقاء الدوري الثاني للشباب، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عبدالهادي منسق مبادرة «من حقك تعرف» للشباب، وممثلي مبادرة شباب يدير شباب YLY، وممثل عن خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.

واستمع محافظ سوهاج خلال اللقاء، إلى مقترحات الشباب وأفكاره حول القضايا التي تهم المواطنين والشارع السوهاجي، في مختلف القطاعات «التربية والتعليم، والصحة، ومياه الشرب والصرف الصحي، والطرق والكباري، والكهرباء»، مؤكدا على أهمية تعبير الشباب، عن آرائهم ومقترحاتهم للاستفادة منها، مؤكدا ثقته في قدرة الشباب على التغيير والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار «الفقي» خلال لقائه بالشباب، إلى افتتاح 5 مشروعات تنموية بقرية أولاد سلامة بمركز المنشاة اليوم، بتكلفة تخطت 13 مليون جنيه، مؤكدا أن محافظة سوهاج تشهد طفرة تنموية كبيرة وتلقى دعما غير مسبوق على كافة المستويات التنموية في ظل اهتمام القيادة السياسية، والدولة بتطوير وتنمية محافظات الصعيد، وخاصة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بسوهاج وقنا، فضلا عن المبادرات الرئاسية التي استفاد منها الأهالي والمواطنين بكافة مراكز وقرى المحافظة وتوفير حياة كريمة لهم.

واختتم اللقاء، بحوار مفتوح ومناقشة بين الشباب ومحافظ الإقليم، واشار نائب محافظ سوهاج إلى أن الاجتماعات مستمرة مع الشباب بشكل دوري لعدد محدود بكل لقاء كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا، لافتا إلى أنه سيتم عرض مقترحات وأفكار الشباب الجديدة على المحافظ، واتخاذ خطوات جادة للتطبيق بما يخدم أهالي وأبناء سوهاج، مطالبا الشباب في المشاركة في اعداد الخطط لتنمية المشروعات القومية في المحافظة وتسليط الضوء عليها