«الضرائب»: التحول الرقمي سيمنع التهرب والأسواق الموازية

أعلنت اليوم، مصلحة الضرائب، أن المنظومة الإلكترونية الجديدة التى بدأت المصلحة في تفعيلها سوف تقضى على التهرب الضريبى والأسواق الموازية والإقتصاديات غير الرسمية.

جاء ذلك خلال الندوة الإعلامية التى نظمها مركز إعلام المنيا التابع للهيئة العامة للإستعلامات بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية لنشر الوعى حول المنظومة الضريبية الإلكترونية الجديدة، بحضور وليد الحيني مدير مركز الإعلام بالمنيا، وممثلى الدفع الإلكتروني بالمنيا وعدد من أصحاب المصانع بالمنطقة الصناعية والمحاسبين والقانونيين بالمحافظة.

أكد خالد عبد العزيز، رئيس مأمورية المنيا "قيمة مضافة" على نجاح بداية تشغيل منظومة الفواتير الإلكترونية التى تشمل التوقيع الإلكترونى ونظام تكويد السلع والخدمات، مشيراً إلى التسهيلات الكبيرة التي تقدمها المصلحة بالتعاون مع وزارة المالية للشركات للإنضمام لهذه المنظومة.

وقال عاطف عمر مدير عام الفحص ورئيس اللجنة الداخلية للقيمة المضافة بالمنيا إن الفاتورة الإلكترونية هى أول بدايات التحول الرقمى فى مصلحة الضرائب وأنها تقضى على الفواتير الوهمية، وتسهل عملية حفظ البيانات وسهولة تقديم الإقرار الضريبي الإلكترونى.

وشدد وليد الحينى مدير مركز إعلام المنيا علي أهمية نظام التحول الرقمى مؤكداً علي دوره الهام فى عملية التنمية المستدامة وتحقيق التطور الإقتصادى، ووعد بتنفيذ ورش عمل مع الممولين أصحاب المشروعات والمحاسبين لتعلم كيفية التعامل مع المنظومة الضريبية الإلكترونية الجديدة حال انتهاء تداعيات فيروس كورونا.

استعرض أشرف العُطيفى، مفتش فنى بالإدارة المركزية لمأمورية ضرائب المنيا كيفية تسجيل الممولين والمحاسبين على موقع مصلحة الضرائب وكيفية إنشاء الإقرار الضريبي الإلكترونى الجديد، موضحا أن الفاتورة الإلكترونية ستحقق التكامل بين المنظومة الضريبية والممولين حيث ستمكنهم من التحقق من صحة بيانات أطراف التعامل وتعزيز مراكزهم الضريبية ضمن الشركات منخفضة المخاطر وسهولة تقديم الإقرار الضريبي و تبسيط إجراءات الفحص الضريبى وتيسير إجراءات رد الضريبة مما يعتبر خطوة هامة على طريق التحول الرقمى لتحقيق رؤية مصر 2030.