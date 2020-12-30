رشوان توفيق يكشف سبب غيابه: محدش بيكتب أدوار كويسة للممثلين الكبار

كشف الفنان رشوان توفيق، عن سبب ابتعاده عن التمثيل خلال الفترة الأخيرة، قائلا: «مفيش حد بيكتب أدوار كويسة للممثلين الكبار، علشان كده بعتذر عن أي أدوار بتجيلي في الوقت ده، وأحاول التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، في هذا العمر، وأدعو الله أن يتقبلنا من عباده الصالحين المخلصين»، مشيراً إلى أنه منذ كان شابا لديه ارتباط والتزام، ويعتبر أن العمل المخلص مثله مثل العبادة: «يعني وأنا بشتغل ممثل بتقي الله في المنتج، يعني مثلا بدأت حياتي كمدير استوديو في التليفزيون، ومكنتش أحب حد يقولي انت جيت متأخر لأن عندي انضباط ومفيش إهمال في شغلي أبدا».

رشوان توفيق: ماشتغلتش سينما كتير لأني مش اجتماعي

وأضاف توفيق، خلال حواره مع الإعلامية خلود زهران، على فضائية «إكسترا نيوز»، أن كل شخص يأخذ قدره، «مشتغلتش سينما كتير لأني مش اجتماعي، يعني مليش في السهرات والخروج والصداقات، وأخدت جائزة عن «جريمة في الحي الهادي» وعملت الأنثى والذئاب، وفيلم «الملاعين»، وكان فيه مشهد مع سهير رمزي خطير جدا وأخدت عليه جايزة، لكن معرفش إيه هو المطلوب من رشوان توفيق في المرحلة السنية دي يعمله».

قدمت كل الأدوار عدا الكوميدي: «ماليش فيه أوي»

وتابع: «بشتغل بما يرضي الله سبحانه وتعالى، لأنه أكرمني جداً، وراضي عن نفسي جدا، واللي يهمني دلوقتي هو إن لما حد يسألني أقوله إني عملت كل أنواع التمثيل ما عدا الكوميدي لأني مليش فيه أوي إنما مفيش أي دور سواء ديني، اجتماعي، شر، وصعيدي وكل الأدوار دي راضي عنها جداً، إمكانيات الممثل بتظهر في أدوار مختلفة».