عاجل.. إصابة سائحين ومرشد سياحي فى حادث بقنا

أصيب سائحان ومرشد سياحي في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص، قبل قليل، قرب مدخل قرية "صوص"، على طريق الصعيد الصحراوي الغربي، بدائرة مركز نقادة، جنوب محافظة قنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطاراً يفيد بإصابة كل من "كريستوف مانجو"، 33 سنة، بجرح في الجبهة، و"مارلين ايمانويل"، 29 سنة، وكلاهما بلجيكي الجنسية، و"جاد محمد"، 35 سنة، مرشد سياحي، يقيم بمحافظة البحر الأحمر، نتيجة حادث تصادم على الطريق الصحراوي الغربي، وتم نقلهم إلى مستشفى القرنة في محافظة الاقصر.

وتبين من التحريات أن سيارة ملاكي تقل سائحين أجانب من بلجيكا ومعهم المرشد السياحي، اصطدمت بسيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي، أمام مدخل قرية صوص، بدائرة مركز نقادة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.