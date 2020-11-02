غواص مصري يروي كواليس إنقاذه سائحين من سمكة قرش: وقفتها بإيدي

أحمد حلاوة، شاب ثلاثيني، قاده الحظ لمرافقة رحلة بحرية خطيرة في منطقة الشارك ريف، يوم الأحد 25 أكتوبر الماضي، ضمّت فوج سياحي أوكراني، بدت الأمور مبشرة في البداية، لكن الأمر انقلب إلى النقيض تماما بعد هجوم أنثى سمكة قرش محيطي، على أحد الأطفال المشاركين في الرحلة، ووالدته، حيث كانت الرحلة في محمية رأس محمد.

كاد القرش أن يفتك بالسائحة وطفلها، لولا شجاعة شاب مصري من قلب الصعيد، واجه الموت بكل بسالة ولم يخشاه، لم يفكر فيما قد يصيبه، إذ كانت مهمته الأولى إنقاذ السائحة وطفلها.

أسرع أحمد نحو الطفل وأنقذه من أنثى القرش، بدت محاولة الشاب الثلاثيني وكأنّها نجحت، لكن السمكة عادت للظهور مرة أخرى، أثناء محاولة إخراج السائحين من المركب المطاطي، وهاجمت والدة الطفل مرة أخرى، وهنا تصدى أحمد للسمكة بيديه وأبعدها، ما أسقر عن إصابته، ثم عادت السمكة وهاجمت أحمد، ما تسبب في سقوطه بالماء وإصابته في قدمه، لكن أصدقاءه أخرجوه من الماء.

يقول الشاب الثلاثيني، إنّه رأى الموت بعينيه خلال محاولته إنقاذ السائحة وابنها: "الحادث ترك أثره على جسدي، والمشهد سيبقى حيا في ذاكرتي ما حييت، أحمد الله أنّنا نجحنا في إنقاذ كل من كان في المياه دون خسائر في الأرواح".

يعمل الشاب الثلاثيني منذ سنوات في الغوص، بمنطقة الشارك ريف المصنّفة عالميا بأنّها واحدة من أفضل مناطق الغوص: "القرش بطبيعته لا يهاجم إلا سبب، وخرجنا في مئات الرحلات، وشاهدنا قروشا مختلفة الأنواع والأحجام، لكنها لم تهاجمنا". قال أحمد لـ"الوطن".

دخل أحمد إلى المستشفى لعلاجه من آثار الحادث، وأمس أنهى علاجه وغادر المستشفى إلى مسقط رأسه بقنا في جنوب مصر: "هكمل علاجي وسط أهلى وحبايبي، اللي محبتهم غمرتني في المحنة، عشان أرجع لشغلي اللي بعشقه".