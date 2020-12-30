مدير «حياة كريمة»: بدء العمل في 50 مركز بداية من يناير 2021

قال الدكتور خالد عبدالفتاح، مدير مبادرة حياة كريمة في وزارة التضامن، إنه تم التوافق مع كل الوزارات الشريكة في المبادرة على بدء العمل في المرحلة الثانية من المبادرة، بداية من 1 يناير 2021، حيث سيتم بدء العمل على مستوى 50 مركز، وما يزيد من 9 آلاف قرية ونجع، بمخصصات مالية ضخمة، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خصص 500 مليار جنيه، من أجل تطوير كل قرى الريف المصري، والسنة الأولى من المتوقع صرف 100 مليار جنيه.

وأضاف «عبدالفتاح»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت في برنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أن المجموعة الوزارية المعنية بالمرافق والبنية الأساسية، منوط بها العمل على كل الخدمات والمرافق الخاصة بالشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي والإنارة، والمؤسسات الخدمية، مثل التعليم والصحة ومراكز الشباب وغيرها، والعمل على ربط الطرق أيضا.

وتابع: أن هناك مجموعة وزارة أخرى تعمل على التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتوفير فرص العمل، ومجموعة وزارة أخرى من أجل العمل على التدخلات والتنمية بشكل عام، لمد خدمات وزارة التضامن الاجتماعي، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية من خلال القرى.

وأردف أن هناك أنشطة تعمل على التمكين الاقتصادي، وأنشطة للاكتشاف المبكر للإعاقة ودعمهم، وأنشطة تستهدف الطفولة المبكرة، وتنمية الطفولة المبكرة من خلال توسيع وإنشاء وتطوير الحضانات للأطفال أقل من 4 سنوات، وأنشطة متعلقة بتصحيح المفاهيم ومحو الأموية وغيرها من التطويرات المختلفة، حيث إن التطوير يشمل القرى من كل النواحي.

وشدد على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يرغب في تطوير كل قرى مصر من كل النواحي، وتخصيص هذا المبلغ الضخم من أجل التطوير للمبادرة، أمر يؤكد حرصه على تطوير الريف والقرى المصرية.