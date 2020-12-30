نبيلة مكرم: الجاليات المصرية في الخارج كرمتني وبشكرهم جدا

قالت السفير نبيلة مكرم، وزير الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنه جرى اختيارها لتكون شخصية العام 2020 بإجماع من ممثلي الجاليات المصرية والمصريين بالخارج، حيث قاموا بالاتصال بها عبر الفيديو وتم تكريمها «أونلاين»: «كنت مقدرة التكريم ده، ورجعت الجائزة ليهم هما، كل واحد على جهده اللي تم على مدار العام».

وأضافت «مكرم»، خلال استضافتها ببرنامج «الآن» والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن العمالة المصرية البسيطة اتجهت إلى الإمارات العربية المتحدة وقاموا بالمكوث في حجر صحي لمدة 14 يوما، ولكن وبعد وصولهم هناك فوجئوا بإغلاق الكويت والمملكة العربية السعودية للمطارات والمجالات الجوية، وفي حين تحترم مصر قرارات وسيادة الدول فيما يتعلق بالتعامل مع جائحة كورونا، ولكن تهتم مصر بأبنائها العالقين في دولة الإمارات قبل وصولهم إلى الكويت.

مكرم: نهتم بأبنائنا بالخارج وفعلنا مبادرة «خلينا سند لبعض في الخارج»

وأوضحت أن الدولة ورعايتها للمصريين بالخارج تستوجب على الوزارة التعامل معهم وإعادتهم، حتى تم تفعيل مبادرة «خلينا سند لبعض في الخارج» ولم يتم طرد أية مواطن خارج الفندق، حيث إن الكثير من تلك العمالة طلبت من العمالة المصرية الخروج من الفنادق ولكن تم التواصل مع المستشار مينا زاهر أحد المقيمين في دبي وأكد لهؤلاء المصريين بان الدولة تقف بجوار مواطنيها في الخارج: «قايم بمجهود جبار ولازم أشيد بالمجهود ده، والنائب البرلماني الدكتور عباس السادات وقام بمجهود جبار بالنسبة للفلوس اللي تدفع».

وأكدت أن الرعاية التي طالت العالقين في الإمارات العربية المتحدة جاءت في كل من إمارات الشارقة ودبي وعجمان، كما تم التواصل مع الدكتور علي جمعة وساهمت مؤسسة «مصر الخير» في التكفل بإقامة العالقين في الإمارات: «بشكر الجميع، جهود مشتركة».