وزيرة الهجرة: مبادرة نورت مصر لمساعدة العائدين في الاستثمار والتوظيف

قالت الدكتورة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الوزارة أطلقت حملة نورت بلدك للتعريف بالمصريين العائدين من الخارج إلى مصر مؤخرا، لأنه لا يجب التعامل مع المصري القادم من الخارج باعتباره رقم حيث يتم التعرف على العائد ووظيفته والبلد العائد منها والمحافظة التي يسكن فيها في مصر من أجل التعرف عليه ومساعدته في إيجاد وظيفة خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وانتشرت الاستمارة بعد موافقة الدكتور مصفى مدبولي رئيس الوزراء ويتم تحليل هذه الاستثمارات وإرسال البيانات إلى وزارة التخطيط ووزارة الصناعة من أجل مساعدة الراغبين في الاستثمار وكذلك الباحثين عن العمل بالتعاون مع وزير التنمية المحلية.

5 مبادرات في 5 سنوات

وأضافت وزيرة الدولة للهجرة و شئون المصريين بالخارج، خلال استضافتها في برنامج الآن المذاع على فضائية extra news، أن حجم المستفيدين من المبادرة كبير وحاليا ولا تزال هذه الحملة مستمرة خاصة مع عودة المصريين في الخارج، مبينة أن الدولة في أزمة العالقين في الخارج لم تغلق أبوابها أمام أبناءها رغم الأزمات التي تمر بها، مشيرة إلى أن مصر تحاول الاستفادة من عقول المصريين في الخارج وهذا يعد أحد أههم ملفات وزارة الهجرة ونفذت 5 مبادرات على مدارس 5 سنوات وهي مصر تستطيع اقتصاديا ومصر تستطيع بالتاء المربوطة ومصر تستطيع بأبناء النيل ومصر تستطيع بالاستثمار ومصر تستطيع بالتصنيع في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ورش عمل مستمرة رغم كورونا

وتابعت: الجائحة منعت تنظيم مبادرة في العام الذي سينتهي ولكن سيتم تنظيمه في مارس وإبريل المقبل، وتم عمل إقامة ورش عمل افتراضية مع خبراء اقتصاديين ومع الدكتورة نعمت شفيق المصرية البريطانية التي تحدثت مع المهندس محمد السويدي والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والجلسة الثانية كانت مع وزير قطاع الأعمال بمشاركة خبراء في الولايات المتحدة، وكذلك ورشة مع وزراء الهيئة العربية للتصنيع والإنتاج الحربي ووزير الصناعة بمشاركة خبراء من كندا ورومانيا وألمانيا واليابان ويتم رفع توصيات كل جلسة إلى رئيس الوزراء والقيادة السياسية وسيتم عمل جلسات عن عن التمويل الصناعي وصناعة التكنولوجيا والصناعات الكيماوية.