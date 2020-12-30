الأرصاد تناشد المشاة بعبور الطرق من الأماكن المخصصة: الشبورة السبب

حذر محمود شاهين رئيس مركز التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين، من الشبورة الضبابية الكثيفة التي تتكون في الصباح الباكر على الطرق السريعة وتحجب الرؤية، التي متوقع لها الاستمرار حتى يوم الاثنين المقبل، مناشدا المواطنين بعبور المشاة من الأماكن المخصصة لهم، وعدم عبور الطريق إلا من خلال الكباري والأنفاق المخصصة للعبور، ومن الأماكن المخصصة لهم التي تم عملها على الطرق السريعة، حفاظا على أرواحهم وعدم وقوع الحوادث.

شبورة مائية كثيفة على الطرق السريعة

وأضاف شاهين خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الشبورة تصل لحد الضباب خلال يومي الأربعاء والخميس، ويومي الجمعة السبت تستمر الشبورة المائية الكثيفة والتي تصل لحد الضباب خصوصا على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية والزراعية ومداخل ومخارج المدن وكل الطرق السريعة ستكون بها فرص تكون شبورة كثيفة تصل لحد الضباب أحيانا.

شبورة ضبابية مؤكدة حتى يوم السبت

وكشف شاهين أن التنبؤ بالشبورة الضبابية تحتاج لأيام طويلة، مؤكدا على أن الشبورة الكثيفة ستستمر حتى يومي الاثنين والثلاثاء ولكن فيما يخص الضباب يتم المتابعة بشكل يومي لا يتم التنبؤ إلا على مدى الـ3 أيام، موضحا: «اهتمينا نطلع تنبؤ الشبورة حتى عطلة نهاية الأسبوع خصوصا وأنه نهاية السنة والاحتفالات الخاصة برأس السنة ولذلك نوهنا عن الشبورة المائية التي تصل لحد الضباب وحتى يوم السبت، ولكن سيتم التنوية عن أوضاع يومي الأحد والاثنين غدا، فيما يخص أوضاع الشبورة الضبابية».

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين، القيادة بحذر خلال فترات تكون الشبورة واتباع تعليمات الإدارة العامة للمرور، وترك المسافات الآمنة بين السيارات.