محافظ الغربية: سوق بسيون النموذجي نقلة حضارية بالمحافظة

قام الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، بتفقد سوق الخضر والفاكهة النموذجي، وكذلك سوق الأسماك النموذجي، في مدينة بسيون، والذي وصفه بأنه يُعد نقلة حضارية كبيرة بالمحافظة، ومن المقرر افتتاحه أواحر شهر يناير القادم.

وأوضح المحافظ أن كلا السوقين بديلاً حضارياً لسوق الخضر والأسماك بشارع الجمهورية، وسينقل إليهما جميع بائعي الخضر والفاكهة والأسماك، في تجربة فريدة لمشاركة الأهالي مع المحافظة في إضفاء الشكل الحضاري على المدينة، حيث ساهم "آل حمودة" في بسيون بالأرض، وتحملوا نفقات الإنشاءات، التي بلغت 2 مليون جنيه.

وأشار "رحمي" إلى أن سوق الخضر والفاكهة النموذجي يقع على مساحة 1750 متراً مربعاً، بطول 150 متراً للشارعين، وعلى جانبيهما عدد 80 باكية لبيع الخضروات والفاكهة، عرض الباكية الواحدة 5.2 متر، في طول 75.2 متر، حيث تم تصميم الشارعين بالحوائط والأعمدة والأسقف الخرسانية.

كما يحتوي السوق على عدد 12 محلاً لبيع المواد الغذائية والجزارة والبقوليات والعطارة والطيور وجميع المواد الغذائية، كما يضم السوق حجرة للأمن والمراقبة، ودورات مياه للرجال والنساء، وسيتم عمل أرضية الباكيات بالسيراميك والشارعين بالإنترلوك، كما تم تزويد السوق بشبكة صرف بالشارعين، وكذلك توصيل المرافق من إنارة ومياه لجميع الباكيات والمحلات، وتم تصميم السوق لإقامة طابق ثاني لبيع المنتجات الغذائية، من المقرر أن ينتهي العمل به خلال 3 أسابيع.

كما تفقد المحافظ سوق السمك النموذجي، الذي يقع على مساحة 600 متر مربع تقريباً، حيث يبلغ عرضه 5.8 متر، بطول 65 متراً، ومغطى بسقف من الإستيل، وتم تشطيب حوائطه بالسيراميك وأرضيته بنظام الكونكريت الناعم، وتم تزويده بشبكة صرف متطورة، وبه شفاطات وإنارة ومياه، ويحتوي على 14 باكية لبيع الأسماك، كما تم تزيد السوق بغرفتين لتبريد وتجميد الأسماك، ودورات مياه للرجال والسيدات، وغرفة أمن وحراسة، وأماكن تتسع لنحو 60 من الباعة الجائلين لبيع الأسماك.

وأوضح محافظ الغربية أن السوقين ملحق بهما مبنى الإدارة، وهو عبارة عن مكتب بمساحة 100 متر مربع، وتم تزويده بالكاميرات المراقبة، بالإضافة إلى فريق العمل من موظفين وإداريين، وأشاد المحافظ بمستوى الأعمال المنفذة، ووجه بالبدء في نقل بائعي الأسماك إلى السوق النموذجي، نظراً لقرب الانتهاء من الأعمال في سوق السمك، قبل سوق الخضر والفاكهة، والذي ينتهي بنهاية يناير المقبل.