ضبط مصنع "هيروين" ومواد خام بـ15 مليون جنيه بالإسماعيلية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط مصنع لتصنيع "الهيروين" الخام، في نطاق محافظة الإسماعيلية، بداخله كميات من المواد الخام المستخدمة في التصنيع، تبلغ قيمتها حوالي 15 مليون جنيه.

جاء ذلك ضمن جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات تصنيعها وترويجها.

وبحسب بيان أمني للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، فقد وردت معلومات أمنية لضباط الإدارة بشأن قيام تشكيل عصابي بتصنيع المواد المخدرة، وبتكثيف التحريات، بالاشتراك مع ضباط الأمن الوطني والأمن العام، تم التأكد من وجود نشاط واسع للإتجار في مخدر الهيروين بمحافظة الإسماعيلية.

وبمتابعة بعض المشتبه بهم، وتكثيف التحريات، توصل الضباط إلى أن التشكيل المذكور مكون من 3 أشخاص، أحدهم مسجل وله معلومات جنائية، انتقل إلى الإسماعيلية مؤخراً، وتخصص في تصنيع وتدوير وخلط مخدر الهيروين، بقصد الإتجار، ودلت التحريات على أن المتهمين يتخذون من مسكن أحدهم، بدائرة قسم شرطة ثاني الإسماعيلية، وكراً لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

وتمكنت حملة مكبرة، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، ومديرية أمن الإسماعيلية، من استهداف مقر المصنع، وتبين وجود شخصين، وهما أحد المتهمين وزوجته.

وتمكنت الحملة الأمنية من ضبط 25 كيلوجرام من مخدر الهيروين، و5 اسطوانات من الجوهر الخام، وكمية من عقار الباراسيتامول، وزن 5 كيلوجرامات، إضافة إلى كمية من مخدر الحشيش، كما تم ضبط الأدوات والأجزاء المستخدمة في عملية التصنيع والتدوير وسيارة، ومبلغ مالي، وماكينة لحصر النقود، وهاتفين محمولين.

وبمواجهة المتهمين، أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع وإعادة تدوير مخدر الهيروين، للإتجار فيه، بالإشتراك مع المتهم الهارب، والمبلغ المالي من متحصلات الإتجار، والهاتفين والسيارة للنقل والترويج، فيما قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 15 مليون جنيه.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.