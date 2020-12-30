منفذ ثابت لبيع الكمامات الطبية بأسعار مخفضة بكفر الدوار

افتتح اللواء مهندس أحمد علي مرزوق، رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، في محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، أول منفذ ثابت لبيع الكمامات الطبية بأسعار مخفضة، أمام مبنى مجلس المدينة، ضمن فعاليات مبادرة "بنكمل بعض"، والتي أطلقتها الوحدة المحلية أمس.

وطرحت الوحدة، من خلال مبادرتها "بنكمل بعض"، كميات من الكمامات الطبية المعتمدة، بالتعاون مع أحد خطوط إنتاج الكمامات، لمواجهة زيادة الطلب ونقص المعروض، ولمواجهة أي ارتفاع غير مُبرر في أسعار الكمامات، حيث تُباع الكمامة من خلال منفذ الوحدة بجنيه واحد، من خلال عبوة مغلفة تتضمن 10 كمامات بسعر 10 جنيهات، مع تحديد حد أقصى للكمية المتاحة لشراء الفرد الواحد، لضمان عدم استغلالها في السوق السوداء.

يأتي افتتاح هذا المنفذ دعماً لجهود الدولة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، والقضاء عليه حفاظاً على حياة المواطنين، وفي ظل تزايد أعداد الحالات في الموجة الثانية للفيروس، وتزامناً مع قرارات مجلس الوزراء بتفعيل الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يلتزمون بتطبيق الإجراءات الاحترازية ولا يرتدون الكمامة، حيث سيحصلون على غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً، بداية من يوم الأحد القادم 3 يناير 2021.

وأطلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، أمس الثلاثاء، مبادرة تحت شعار "بنكمل بعض"، لدعم ومساعدة حالات مصابي فيروس كورونا، تتضمن تقديم خدمات للحالات غير القادرة والتي تستحق المساعدة، والتي تخضع للعزل المنزلي، متمثلة في توفير اسطوانات الأكسجين والأدوية وبروتوكول علاج الفيروس، وكذلك مواد غذائية للحالات المستحقة، بجانب فتح عدد من المنافذ الثابتة لبيع الكمامات الطبية بأسعار مخفضة، أقل من مثيلاتها بالأسواق، للتيسير على المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم.

وأعلنت الوحدة خلال مبادرتها عن ترحيبها بالمشاركات المجتمعية للمساهمة في المبادرة، لتحقيق الهدف منها لخدمة الحالات المصابة بالفيروس، بالتوازي مع الجهود التي تبذلها الدولة، حيث سيتم استقبال الشكاوى والطلبات الخاصة بالحالات، وكذلك طلبات المشاركة بالحملة.