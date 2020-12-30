تسجيل 17 حالة كورونا جديدة بمستشفيات كفر الشيخ

سجلت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، إصابة 17 شخصاً بفيروس كورونا المستجد، وذلك وفق نتائج التحاليل المعملية الخاصة بفحص مصابي كورونا، التي أثبتت إصابتهم بالفيروس.

وأكد مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية أنه وفقًا للنتائج المعملية للعينات الواردة للمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، من 6 مستشفيات في نطاق المحافظة، تبين إصابة 4 أشخاص بفيروس كورونا بمستشفى الحامول المركزي.

وقال المصدر إنه وفقًا لباقي النتائج جرى تسجيل إصابة 3 حالات بمستشفى صدر كفر الشيخ، وحالة واحدة في مستشفى حميات كفر الشيخ، وحميات دسوق 3 حالات، و3 حالات بمستشفى العبور للتأمين الصحي، ولم تسجل مستشفى كفر الشيخ العام أي حالات مصابة.

وفي وقت سابق، أعلنت مديرية الصحة عن إصابة طبيبة أطفال بمستشفى دسوق العام بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد 24 ساعة من الكشف عن إصابة طبيب وفرد أمن بالمستشفى.

ووفق مصدر مسئول بالمديرية فقد أصيبت الدكتورة «س. خ. ع.»، استشاري أطفال بمستشفى دسوق العام، حيث ظهرت عليها أعراض وجرى عزلها منزلياً لاستقرار حالتها الطبية وبناءً على طلبها.

وسجل مستشفى دسوق، في وقت سابق أمس الثلاثاء، إصابة طبيب جراحة عامة، وكذلك فرد أمن بالمستشفى بفيروس كورونا المستجد.

وقال المصدر إن الدكتور «علاء ص.»، طبيب جراحة عامة بمستشفى دسوق العام، ظهرت عليه أعراض الإصابة منذ عدة أيام، وأنه يخضع حالياً للعزل الطبي، ويخضع للبروتوكول الخاص بوزارة الصحة.

كما أصيب فرد أمن بمستشفى دسوق العام، يُدعى «ع. م. م.»، بفيروس كورونا.