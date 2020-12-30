الإفتاء: كسر الخواطر قد يؤدي للمهالك

حذرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» من التنمر وكسر الخواطر، ونشر الكلمات الخبيثة، مشددة على أن جبر الخواطر له أجر كبير عند الله.

أمور تؤدي للمهالك

وقالت الدار: «الكلمة الطيبة صدقة.. وجبر الخواطر له أجر كبير عند الله والكلمة الخبيثة وكسر الخواطر من الذنوب التي قد تورد قائلها المهالك. احذروا أثابكم الله من التنمر وكسر الخواطر».

وقائع متكررة في الفترة الأخيرة

جدير بالذكر أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من وقائع التنمر التي حدثت على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعرض لها الجميع على حد سواء، ولم يفلت منها لا المشاهير ولا المواطنين العاديين، ولا حتى ذوي القدرات الخاصة، وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت مدرسة المتفوقين بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، واقعة مأساوية حيث انتحر طالب من الطابق الرابع، وترك رسالة لأهله يؤكد فيها أنه تعرض للتنمر والمضايقات.