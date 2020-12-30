كواليس أول ليلة لقتلة فتاة المعادي بعد حكم الإعدام: بدلة حمراء وحراسة مشددة

«بدلة حمراء وحراسة مشددة وحبس انفرادي» هذه الإجراءات جرى اتخاذها مع المحكوم عليهما بالإعدام، لإدانتهما بقتل المجني عليها مريم محمد، المعروفة بـ«فتاة المعادي»، يوم 13 أكتوبر الماضي، فى منطقة المعادي، حيث أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، حكما بإعدام المتهمين وليد عبدالرحمن فكري، ومحمد أسامة جمال السيد، شنقا، عما نُسب إليهما من جرائم القتل العمد وحيازة السلاح الناري والأبيض والسرقة بالإكراه.

بدلة حمراء

يقول اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية السابق، إن لوائح السجون تنص على إجراءات خاصة في التعامل مع المحكوم عليهم بالإعدام، وتبدأ هذه الإجراءات من لحظة وصولهم السجن، وأولها هو استبدال ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء بالزي الخاص بالإعدام وهو البدلة الحمراء، فضلا عن نقله من المكان الذي كان مودعا فيه كـ«محبوس احتياطي» إلى عنبر يضم غرفا للمحكوم عليهم بالإعدام.

حبس انفرادي

وأضاف نور الدين، أن المحكوم عليه بالإعدام، يجري إيداعه حبسا انفراديا، ويوضع تحت حراسة أمنية مشددة، حفاظا عليه وعلى غيره من السجناء، ويظل في محبسه حتى تفصل محكمة النقض في الطعن المقدم منه على الحكم، والتي تتلقى الطعن خلال 60 يوما من صدور الحكم.

3 وجبات :

وأكد مساعد وزير الداخلية السابق، أن المحكوم عليه بالإعدام يودع في غرفة الحبس الانفرادي، ويجري إدخال 3 وجبات له «إفطار وغداء وعشاء»، بانتظام وبمواعيد مدروسة، فضلا عن وجود دورة مياه ملحقة بمحبسه لقضاء حاجته.

مراحل تنفيذ حكم الإعدام

وأوضح اللواء محمد نور الدين، أن قانون الإجراءات الجنائية رسم خطوات تنفيذ حكم الإعدام بحق المحكوم عليهم بالإعدام، بعدما تقضي محكمة النقض برفض طعنه، ليصبح الحكم باتا وواجبا النفاذ، حيث يجري رفع القضية لرئيس الجمهورية، بواسطة وزير العدل، للتصديق على الحكم، وبعد ذلك يجري تحديد موعد وتنفيذ الحكم داخل أحد السجون أو في «مكان مستور» بناء على طلب كتابي من النيابة العامة، يبين استيفاء الإجراءات.

وتابع: «يجري تنفيذ حكم الإعدام بحضور ممثل للنيابة العامة، ومأمور السجن، وطبيب السجن أو طبيب آخر تنتدبه النيابة العامة، ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة، ويجب أن يتلى حكم الإعدام بمنطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين، وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال، يحرر وكيل النائب العام محضراً بها، وبعد الانتهاء من تنفيذ الحكم، يحرر وكيل النائب العام محضراً بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعتها».