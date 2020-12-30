نصف تريليون.. ارتفاع الناتج المحلي المصري خلال عام واحد

نجحت مصر في رفع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 576 مليار جنيه في نهاية العام المالي الماضي 2019-2020.

ووفقا للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي الماضي سجل الناتج المحلي الإجمالي المصري نحو 5.850 تريليون جنيه في نهاية العام المالي الماضي المنتهي في 30 يونيو 2020 مقارنة بنحو 5.250 تريليون جنيه في نهاية العام المالي 2018-2019.

العجز الكلي يسجل 462 مليار جنيه

وسجل العجز الكلي للموازنة نحو 462 مليار جنيه بنسبة 7.79% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعجز كلي 429 مليار جنيه في نهاية العام المالي 2018-2019.

ووفقا للحساب الختامي الذي نشرته وزارة المالية على موقعها الإلكتروني اليوم بلغت الإيرادات العامة للدولة في الموازنة خلال 2019-2020 نحو 975 مليار جنيه مقارنة بنحو 941 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2018-2019.

739 مليار جنيه إيرادات ضريبية

وسجلت الإيرادات الضريبة نحو 739 مليار جنيه في نهاية العام المالي الماضي مقارنة بـ 736 مليار جنيه إيرادات العام المالي 2018-2019 وتضمنت الإيرادات 5.2 مليارجنيه منح دولية علاوة على إيرادات أخرى بقيمة 230 مليار جنيه. بينما سجلت إجمالي المصروفات في الموازنة العامة للدولة نحو 1.4 تريليون جنيه في نهاية عام 2019-2020 مقابل 1.369 تريليون جنيه في نهاية العام المالي 2018-2019 وتضمنت نحو 288 مليار جنيه مقابل الأجور وتعويضات للعاملين بالدولة نهاية العام المالي الماضي مقابل 266 مليار جنيه نهاية العام المالي 2018-2019 بالإضافة إلى إلى 69.8 مليار جنيه مقابل شراء السلع والخدمات و568 مليار جنيه مقابل الفوائد بينما سجلت مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نحو 229 مليار جنيه اما المصروفات الأخرى سجلت نحو 86.8 مليار جنيه بينما سجل بند شراء الأصول غير المالي (الاستثمارات) نحو 191 مليار جنيه في نهاية العام المالي الماضي 2019-2020 المنتهي في 30 يونيو 2020.