أستاذ جراحة بكاليفورنيا: خطورة السلالة الجديدة في سرعة انتشارها

قال الدكتور هشام الصيفى، أستاذ الجراحة العامة بجامعة كاليفورنيا، إن التحور الجديد الذي حدث لفيروس كورونا المستجد، تم اكتشافه في بريطانيا أولا قبل أمريكا، لأن بريطانيا تجري تحليلات في هذا الشأن بشكل مستمر وبصورة أكبر من امريكا.

ولفت إلى أن المعروف حتى الآن أن هذا التحور يتسبب في انتشار أكبر للفيروس ويزيد من عدد الإصابات، وهذا ما حصل في لندن بالفعل، ولكن ليس بالضرورة أن يكون المرض أصعب على الناس، موضحا أن الإصابات بالسلالة القديمة قليلة بالنسبة للفئات العمرية الأقل من 14 عاما، ولكن ما فهمناه في التحور الجديد أنه يصيب الأطفال بنسبة أكبر بعض الشئ من السلالة الأولى، واللقاحات التي اعتمدت حتى الآن مخصصة للفئات العمرية الأكثر من 16 سنة وليس الأقل، فدراسات هذه الفئة ستبدأ العام القادم.

الطبيب أشاد بإجبار مصر للقادمين إليها من الخارج على تحليل كورونا وأثبات سلبيته

وأشاد «الصيفي»، خلال لقائه عبر skype مع برنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «cbc»، بالإجراء الذي اتخذته مصر منذ بداية الأزمة، واشتراطها أن من يدخل إلى مصر يجب أن تكون نتيجة تحليله لكورونا سلبية، ولم يمر عليها 72 ساعة قبل دخوله البلاد، وهذا ما ساعد على حماية البلاد من أي إصابات قادمة من الخارج، وهو ما تعمله بريطانيا وأمريكا الآن، مضيفا «أنت هتقفل بدرجة كبيرة أي حاجة جاية، لكن مفيش طريقة في الدنيا هتقدر تمنع بيها بنسبة 100% أن إصابات تجيلك من بره».

أخبار جيدة

وأشار إلى أن الأخبار الجيدة في مسألة تحور الفيروس، أن هذه التحورات تحتاج إلى أوقات طويلة حتى يتم التحور بشكل كامل، وهذا ما علمناه من فيروس الأنفلونزا، ولهذا سلاحنا الأول يجب أن يكون الكمامة، والسلاح الثاني التباعد الاجتماعي، وسلاحنا الثالث اللقاح حين توافره، لافتا أن كل التوقعات تشير إلى زيادة الإصابات حول العالم خلال يناير القادم.