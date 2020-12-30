تامر مرسي لـ«الوطن»: جائحة كورونا استدعت تغيير أجندة قنوات وصحف المجموعة لبث خدمات توعوية وترفيهية للجمهور

أكد تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن عام 2020 فرض على المجموعة تحديات كبيرة، خاصة من شهر مارس، فى ظل جائحة كورونا، ما استدعى تغيير أجندة القنوات والصحف التابعة للمجموعة بسرعة، لبث خدمات توعوية وترفيهية تناسب الجمهور المصرى فى هذه الفترة.

وأضاف مرسى لـ«الوطن» أن النظام والهيكل المؤسسى الذى أقرته الشركة منذ عامين أسهم فى سرعة استيعاب المستجدات والتفاعل معها ببرامج ومسلسلات وأفكار جديدة ومتنوعة، أسهمت فى الوصول إلى الجمهور بكافة فئاته، ولم يكن ذلك من خلال الوسائل الإعلامية فقط، بل من خلال مبادرات قامت بها شركة «تذكرتى» فى تلك الفترة الصعبة، بالإضافة للحفلات التى تم تنظيمها وعرضها عبر كل الوسائل الإعلامية المملوكة للشركة.

وأوضح «مرسى» أن وجبة المجموعة المتحدة خلال 2020 كانت متنوعة وشملت برامج دينية ونقل شعائر الصلوات فى شهر رمضان المعظم، بالإضافة إلى عظتى البابا تواضروس ولقاء الجمعة للشيخ على جمعة، فضلاً عن البرامج الإخبارية الجديدة لمتابعة كل ما يخص جائحة كورونا وبرامج تعليمية لمساعدة الأبناء من التلاميذ والطلاب فى الدروس وبرامج ترفيهية بالإضافة إلى المسلسلات المختلفة الاجتماعية والوطنية والخيال العلمى والسياسية.