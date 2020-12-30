تحرير 4159 محضرا لغير الملتزمين بارتداء الكمامة بمحطات وقطارات المترو

أعلن أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، تحرير 4159 محضرا للمخالفين لتعليمات رئيس مجلس الوزراء، بارتداء الكمامات الطبية داخل محطات المترو وأثناء استقلال القطارات، ضمن إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا، وذلك خلال قيام الشركة وشرطة النقل والمواصلات بشن 3 حملات مفاجئة خلال الأيام القليلة الماضية، لافتا إلى أنه سيجري تحويل المحاضر إلى النيابة العامة والتي بدورها ستحرك الدعاوى القضائية على المخالفين لدفع الغرامات المحددة بـ4 آلاف جنيه.

وقال عبدالهادي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الشركة تقوم يوميا بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات والمحطات ومكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، مشيرا إلى أن جميع الموظفين المتعاملين مع الجمهور ملتزمون تماما بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا، موضحا أن الهدف من حملات المترو توفير الحماية الكاملة للركاب والحفاظ على أرواحهم وسلامتهم.

وأضاف متحدث مترو الأنفاق، أن الشركة ستبدأ من يوم الأحد المقبل الموافق 3 يناير 2021، فرض غرامات فورية قدرها 50 جنيها على المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامة داخل المحطات وعربات القطارات، مشيرا إلى أنه سيجري تقليل زمن التقاطر بالمحطات بالخطوط الثلاثة لمنع تزاحم المواطنين على أرصفة المحطات وداخل عربات القطارات، للوقاية من فيروس كورونا.

وأشار عبدالهادي، إلى أن حركة مسير القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو تسير بصورة منتظمة ولا يوجد ما يعوق حركة التشغيل، موضحا أن جميع القطارات تخضع لأعمال تعقيم وتطهير ضد فيروس كورونا قبل وبعد انتهاء التشغيل، منوها بأن غرفة العمليات المركزية تتابع سير حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي أزمات تؤثر على حركة التشغيل.

محطة مصر تتزين بأشجار أعياد الميلاد احتفالا بالعام الجديد

ومن ناحية، آخرى، تزينت محطة قطارات مصر برمسيس، لاستقبال العام الميلادي الجديد 2021، حيث جرى وضع أشجار أعياد الميلاد بمحيط المحطة، مع إضاءة أنوار الزينة.

وأكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، أن محطة مصر تستقبل العام الجديد 2021، بتزيينها بأشجار أعياد الميلاد، موضحا أن الأشجار أعطت شكلا جماليا للمحطة، لافتا إلى أن الهيئة حريصة كل الحرص على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وأوضح رسلان، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن جميع القطارات العاملة على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، تخضع لأعمال تعقيم وتطهير بشكل يومي، مشيرا إلى أنه سيجري تحصيل غرامات فورية قدرها 50 جنيها من المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات الطبية بالمحطات والقطارات، بدءا من يوم الأحد المقبل، مؤكدا أن حركة القطارات منتظمة.