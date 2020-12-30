وزير التعليم: اللجان الامتحانية ستكون معقمة ضد كورونا لحماية الطلاب

بعث الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسائل طمأنة لأولياء الأمور بعد تخوفهم من تفشي فيروس كورونا وزيادة حالات الإصابات والوفيات اليومية طبقا للبيانات الرسمية لوزارة الصحة، ومطالبتهم بإلغاء امتحانات الترم الأول، قال فيها: ماتخافوش جميع اللجان الامتحانية ستكون معقمة ضد كورونا لحماية أبنائنا الطلاب من أي مكروه.. وسيتم تخصيص طبيب زائر لكل لجنة لمتابعة الحالات الصحية للطلاب.

وقال شوقي، لـ«الوطن»، إن الوضع الصحي غير مقلق على الإطلاق، وأن جميع امتحانات صفوف النقل لجميع مراحل التعليم ستعقد في مواعيدها المحددة، ولا يمكن إلغاء الامتحانات بسبب كورونا، مؤكدا أن الامتحانات ستبدأ في 10 يناير المقبل، على أن تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي الأول 2020-2021، 5 فبراير 2021، لافتا إلى أن الحديث المتكرر عن إلغاء العام الدراسي الجديد تضييع للوقت.

وأضاف وزير التربية والتعليم، بأن الوزارة حريصة كل الحرص على صحة أبنائها الطلاب وحمايتهم من أي مكروه، كما أنها حريصة على مستقبلهم التعليمي وتقديم تعليم عالي الجودة لجميع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، منوها بأن الوزارة تعاملت بشكل صارم مع تداعيات فيروس كورونا، مؤكدا أن العام الدراسي الحالى استثنائي.

وأوضح شوقي أنه سيتم تنفيذ إجراءات صارمة بجميع اللجان الامتحانية بمختلف محافظات الجمهورية بالتنسيق مع كافة المديريات التعليمية، لتوفير الحماية والسلامة والأمان للطلاب والمراقبين ومشرفي الامتحانات، مؤكدا أن جميع الامتحانات ستعقد في اللجان بالمدارس وليست المنازل، وستكون هناك رقابة صارمة باللجان لمنع الغش الإلكتروني أو الجماعي، منوها بأن المدة المحددة لتسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الشهادة الإعدادية ستنتهي غدا الخميس الموافق 31 ديسمبر الحالي.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن ارتداء الكمامة الطبية داخل اللجان الامتحانية إجباري على جميع الطلاب والمراقبين ومشرفي الامتحانات والقائمين على العملية الامتحانية، لحمايتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم تقليل أعداد الطلاب داخل اللجنة الواحدة لتحقيق التباعد الجسدي والاجتماعي بينهم، للحد من انتشار الفيروس.