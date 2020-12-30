إلهام شاهين تفتح عرض فيلمها «حظر تجول» بحضور إسعاد يونس «صور»

افتتحت الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، منذ قليل، فيلمها الجديد «حظر تجول» بإحدى سينمات القاهرة الكبرى، بحضور عدد من نجوم الفن المصري والعربي، أحمد مجدى وكامل الباشا ومهرة مدحت، ومخرج العمل أمير رمسيس.

كانت مفاجأة العرض، حضور الفنانة الكبيرة والمنتجة إسعاد يونس، لتهنئة صناع الفيلم على العرض الخاص.

يذكر أن «حظر تجول»، عرض منذ أيام قليلة لأول مرة في المسابقة الرسمية للدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وحصلت إلهام شاهين إثره على جائزة أفضل ممثلة عن تقديمها لشخصية «فاتن».

تدور قصة العمل، عن السيدة التى تخرج من السجن وتدعى فاتن بعد 20 عاما، بسبب ارتكابها جريمة، وترى أن الحياة تغيرت تماما، وتجد نفسها في خريف 2013، بعد قرار حظر التجوال بمصر، الذي أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى، التي تعرضها فتحت معها الماضي.

كانت إلهام شاهين، قالت في تصريحات لـ«الوطن»، عدم تخوفها من تجمع النجوم في العرض الخاص، في ظل جائحة فيروس كورونا، مؤكدة أنّ إدارة مجمع السينمات تطبق إجراءات احترازية صارمة بشأن سلامة الضيوف، من خلال الاشتراط على الحضور بارتداء الكمامات واستخدام المطهرات.

اشارت الفنانة: «إدارة مجمع السينمات الذي يشهد العرض الخاص الليلة، سيُطبق قرار الدولة بنسبة إشغال القاعة بنسبة 50% فقط، وسيكون بين الشخص وآخر مسافة لا تقل عن مقعدين تقريبا، حفاظا على سلامة الضيوف».

وكانت الفنانة إلهام شاهين، قد حصلت مؤخرًا على جائزة أحسن ممثلة في الدورة الثانية والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة المنتج محمد حفظي، عن دورها في فيلم «حظر تجول»، وتسلمت الجائزة من الفنانة لبلبة.

يذكر أنّ فيلم «حظر تجول»، من تأليف وإخراج أمير رمسيس، وشارك في بطولته إلى جوار الفنانة إلهام شاهين، كل من أمينة خليل وأحمد مجدي ومحمود الليثي وعارفة عبدالرسول وآخرين.

ويُسجل «حظر تجول»، الفيلم رقم 101 في مسيرة إلهام شاهين السينمائية، إذ قالت في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن «شهيتي مفتوحة على السينما وأطمح إلى تقديم المزيد من الأفلام خلال الفترة المقبلة»، ولديها عروضا في الوقت الحالي بشأن اختيار واحدا منهم، والشروع في تنفيذه.