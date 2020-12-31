اليوم.. «الفرصة الأخيرة» للتصالح في مخالفات البناء

تنتهي اليوم الخميس، المهلة المُقررة للتقدم بطلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية، وفق قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 2468 لسنة 2020، والذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها رقم «48 مكرر د».

كان رئيس الوزراء، قد حدد في قراره، آنف الذكر، فترة قبول طلبات التصالح وتقنين الأوضاع المقدمة للجهات ذوي الشأن حتى نهاية شهر ديسمبر لسنة 2020.

مد المهلة

وتعتبر تلك المهلة هي «المد الثالث» للتصالح في مخالفات البناء، وذلك بعدما قرر رئيس الوزراء مد المهلة مرتين قبل تلك المرة.

تقنين أوضاع أكبر عدد ممكن

وأكدت مصادر حكومية رفيعة المستوى، لـ«الوطن»، أن المد السابق هو «الأخير»، وأن الحكومة قررته في إطار إجراءاتها التيسرية على المواطنين حتى تسمح بتقنين أوضاع أكبر عدد ممكن منهم، لافتة إلى أنه كان هناك العديد من المواطنين يرغبون في التصالح، فضلاً عن الجمعيات الأهلية والأحزاب التي تحملت قيمة التصالح عن بعض الفقراء، ومن ثم كان القرار وقتها «المد».

وأوضحت المصادر، أن فترة «9 أشهر»، التي فتح فيها باب التصالح في مخالفات البناء «أكثر من كافية» للتقدم للجهة الإدارية صاحبة الاختصاص في التصالح حتى يكمل المواطن إجراءاته.

وشددت المصادر على أن اليوم الخميس هو الفرصة الأخيرة للتقدم بـ «طلبات التصالح»، مؤكدة أنه لا يوجد أي اتجاه لـ«المد».

موقف غير المتصالحين

ولفتت المصادر إلى أنه لم يتم الاستقرار حتى الآن على موقف غير المتقدمين للتصالح رغم مخالفاتهم، أو من لم ينطبق عليهم الشروط لإجراء «التصالح» معهم، لافتة إلى أن اللجنة المشكلة من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية ستبحث هذا الأمر، ولدى التوصل إلى قرارات نهائية سيتم إعلانها للرأي العام قبل بدء تنفيذ تلك الإجراءات بكل تأكيد.

وأشارت إلى أن الدولة ستتحمل مبالغ كبيرة لإدخال المرافق للعقارات المخالفة التي لم يكن لديها تلك المرافق من قبل.