إحباط تهريب 162 ألف قرص أدوية مجهولة بميناء الدخيلة

أحبطت سلطات جمارك ميناء الدخيلة في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، محاولة تهريب 162 ألف قرص أدوية مجهولة وغير مصرح بتداولها، يُشتبه في كونها مخدرة، داخل شحنة أقمشة قادمة من الصين، وذلك بالمخالفة لقوانين مكافحة المخدرات ومهنة الصيدلة والجمارك والاستيراد والتصدير.

وردت معلومات لرجال الإدارة العامة لحركة الحاويات بجمارك الدخيلة ومباحث الأموال العامة، باعتزام شركة "س. أ. أ." إدخال أصناف محظورة دخولها البلاد، ضمن مشمول الحاوية رقم CAIU9587098 القادمة من الصين، والتي تحوي أقمشة، وفقاً للمستندات.

جرى تشكيل لجنة جمركية برئاسة ممدوح عبدالغني، مدير المركز المطور، وتبين وجود 162 ألف قرص أدوية يشتبه أن تكون مخدرة، مخبأه داخل كراتين ضمن رولات الأقمشة، بالإضافة إلى عن 6 آلاف عبوة فارغة معدة للتعبئة، مدون عليها tamol x 256.

وقرر السيد العوف، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي، والتحفظ على المضبوطات.