مسلم: العائدون من الخارج يشهدون بطفرة حدثت في مصر.. والدليل الطرق

كشف الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن» وعضو مجلس الشيوخ، أبرز الإنجازات التي تحققت داخل الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن السيسي عندما جاء في 2014، تحدث عن تقوية مؤسسات الدولة، ففي هذا العام، لم تكن هناك مؤسسات، بينما في الوقت الحالي، أصبح لدى الدولة مؤسسات قوية، وقد يكون هناك مؤسسات لها تصرفات خاطئة، لكننا نرى أننا أمام دولة قوية وصلبة لا تخاف.

مسلم يستعرض جهود الأجهزة الأمنية ورفع كفاءة الجيش

وأضاف «مسلم»، خلال حواره في برنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، على شاشة «TeN»، أن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، عقدت اليوم ندوة وحضرها بعض أئمة من ليبيا، فذكر أنه تحدث أثناء الندوة عن تجربة مصر للخروج من فترة اضطراب، فكان البعض يخشى في السابق، السير في الطرقات، نظرًا لتعدد حوادث خطف الأطفال وسرقة السيارات، وكل ذلك قل للغاية، نظرًا للجهد الكبير التي تقوم به الجهات الأمنية، فضلًا عن تحديث الجيش على أعلى مستوى.

العائدون من الخارج يتفاجئون بالطفرة بمجال الطرق

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن مجال الطرق والكباري، شهد ملحمة عالية للغاية، وتطور هائل، لدرجة أن المصريين العائدين من الخارج، يتفاجئون عند العودة بالطرق الجديدة والتطور التي شهدته الدولة، كما أن ملف الكهرباء والبترول تحقق فيه إنجازات هائلة أيضًا، بينما رفع الرئيس عبدالفتاح السيسي، شعار تنمية الإنسان في عام 2018، وتم العمل على النهوض بالتعليم والصحة، مؤكدًا أن الانتهاء من تطوير التعليم لم يحدث بعد، لكن هناك تقدم وتطور في هذا الملف.

مسلم يستعرض النهوض بمنظومتي التعليم والصحة

وأكد رئيس تحرير جريدة «الوطن»، أنه إذا جاءت جائحة فيروس كورونا المستجد، قبل بدء النهوض بمنظومة التعليم «كانت حصلت مصائب»، ذاكرًا في الوقت ذاته، أن الدولة المصرية وضعت على عاتقها النهوض بمنظومة الصحة، فتم عمل نظام التأمين الصحي الشامل، وطرح مبادرة 100 مليون صحة، وتم القضاء على فيروس سي، ومبادرات أخرى للحفاظ على صحة المرأة، وكل ذلك برامج على أرض الواقع، وليس كلام على شاشات التليفزيون فقط.

مصر كانت على التراك أثناء جائحة كورونا

وأردف أن منظومة الصحة العالمية، أشادت بمجهودات مصر في الارتقاء بالمنظومة الصحية، وأصبح هناك باب حوار مع المنظمات الدولية، وعندما جاء فيروس كورونا، كانت مصر على «التراك»، وليست بعيدة عن الملعب، فضلًا عن أنه تم رفع كفاءة المستشفيات، موضحًا في الوقت ذاته، أن الطفرة في مجال الإسكان، لم تقتصر فقط على الإسكان الاجتماعي، بل إنشاء مدن جديدة، مثل الجلالة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة.

مسلم يستعرض إنجازات ملف الإسكان وتطوير القرى

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بتنمية القرى، كما أنه لا يعتقد أن هناك قرية في مصر بدون صرف صحي أو مياه، «الدولة اتخذت خطوات جبارة في ملفات عديدة كل ده في وقت واحد رغم ضعف في الميزانية وتحديات خارجية مع زيادة سكانية مع حرب اعلامية واستهداف، فيه مشاكل محدش يقدر ينفي المشاكل ، الدعم اثر شوية على الفقراء بس كان فيه تكافل وكرامة تحاول معالجة هذا الامر مع حزمة الحماية الاجتماعية».