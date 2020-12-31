محمود مسلم: السيسي لا يهاب الأصوات العالية «مفيش حاجة كبيرة على مصر»

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن» وعضو مجلس الشيوخ، إنه لم يعد هناك مكان في الدولة المصرية، لم يحدث به تطوير، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، دائما في اجتماعات مع المسؤولين، ويصدر قرارات مهمة للغاية تمس المواطن المصري، موضحًا أن الدولة المصرية في الفترة الحالية، تجاوزت حل المشكلات بالترقيع، «أي مشكلة حاليا، يتم حلها من جذورها مثل البناء على الأراضي الزراعية، التي ظلننا منذ سنوات عديدة، نعطي مسكنات فقط دون وضع حل للأزمة، الإدارة الحالية قامت بحلها».

الحكومة تحل المشكلات من جذورها ولا يتم ترقيعها

وأضاف «مسلم»، خلال حواره في برنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، على شاشة «TEN»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يهاب ولا يخاف من الأصوات العالية، وحقق طفرة في كل المجالات، مشيدا بإنشاء مساجد جديدة فضلًا عن الكنائس، وكانت المساجد التي وجب هدمها بسبب تعارضها مع الطريق، يتم بناء البديل لها في أماكن لا تتعارض مع الطريق، قبل بدء إزالة الموجود، وهذا يُعد اقتحام للمشكلات من جذورها، وثقة في الله وإيمان بأن الأمور والإنجازات ليست على سبيل «المنظرة»، «مش عشان يقول عملت كام مسجد أو كنيسة».

السيسي حقق طفرة في كافة المجالات

وأشاد رئيس تحرير جريدة «الوطن»، بحجم الطرق التي تم توسيعها، التي تطلبت أن تدفع للمواطنين تعويضات نتيجة استخدام أراضيهم، كما أن ملف الترع وتبطينها، شهد أعمال عديدة، فضلًا عن مشروعات الاسترزاع السمكي، والكثير من الأمور التي تحل بشكل جذري، «واصلين لدرجة لما لاقينا عندنا مشاكل في بلازما الدم خرج قرار يتعمل مصنع لبلازما الدم، مفيش حاجة بقت كبيرة على مصر».

ذوي الاحتياجات الخاصة يعيشون عصرهم الذهبي الآن

وأوضح أن ذوي الاحتياجات الخاصة، تعيش في عصرها الذهبي الآن، كما أن المؤتمر الخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، التي كان الرئيس عبدالفتاح السيسي يحضره دائما كان يفرح كل المصريين، «أهالي ذوي الاحتياجات الخاصة اللي كانوا بيعيشوا مأساة بقى عندهم طموح وأمل في القيادة السياسية والحكومة، وده كمان تصدر للمجتمع، وبقى المجتمع مهتم بهذه الفئة».