الموعد المثالي للسفر بالسيارة بعد ظهور شبورة تعيق الرؤية على الطرق

مع بداية فصل الشتاء تبدأ ظاهرة طبيعية في التكون وهي الشبورة المائية، والتي تزداد كثافتها في الساعات الأولي من الصباح، وتؤدى لانعدام الرؤية تمامًا، ما دفع إدارة المرور لإغلاق كلي وجزئي لبعض الطرق السريعة. الأمر الذي يطرح تساؤلا عن موعد انتهاء الشبورة المائية؟، وما هو الموعد المثالي للسفر بالسيارات على الطرق السريعة، وما هي الطرق التي يجب تجنب السفر عليها صباحًا.

وتجيب «الوطن» على تلك الأسئلة، وفقًا لتصريحات خاصة للدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في السطور التالية..

الشبورة المائية ظاهرة طبيعية مستمرة لمدة 3 أيام

وقال شاهين إنّ الشبورة المائية من الظواهر الطبيعية التي تشهدها معظم الأنحاء خاصة في الساعات الأولى من الصباح، ومن المتوقع أن تستمر على الأقل لمدة 3 ساعات.

الموعد المثالي للسفر بالسيارات

وأضاف أنّ الشبورة المائية الكثيفة التي تعيق الرؤية والتي تنعدم تماما في بعض المناطق، تبدأ في التكون بعد الفجر تقريبًا، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا، لتتضح بعدها الرؤية بشكل تدريجي.

وأوضح أنّ الموعد المثالي للسفر هو من بعد الساعة التاسعة صباحًا، مضيفًا أنّ طقس هذا الأسبوع معتدل نهارا على السواحل الشمالية، دافئ على القاهرة الكبرى، مائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وشديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة.

الطرق المغلقة بسبب الشبورة

ووفقًا لبيان إدارة المرور اليوم، يتم إغلاق الطرق الصحراوية والتي تنعدم عليها الرؤية، لحين وضوح الطريق، وهي كما يلي:

طريق إسكندرية الصحراوي.

محور 26 يوليو.

طريق الكريمات الصحراوي.

طريق العلمين الصحراوي.

الطريق الصحراوي الغربي.

طريق السويس.

طريق وادي النطرون - العلمين.

الطريق الصحراوي الشرقي - الجيش.

ارشادات السير خلال الشبورة المائية

تنتشر الشبورة الصباحية على الطرق الصحراوية والقريبة من المسطحات المالية، وترصد السطور التالية النصائح الواجب اتباعها خلال القيادة في فترة الشبورة:

1- يفضل إذا كان بالإمكان تأجيل رحلتك لحين الانتهاء من الشبورة ووضوح الرؤية.

2- إضاءة مصابيح السيارة، بحيث يكون النور الأمامي في وضع منخفض.

3- يفضل اختيار أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى يتمكن القادمين من رؤيتك.

4- فتح زجاج السيارة لمنع وجود بخار الماء بداخلها.

5- تخفيض السرعة إلى حد الأمان الذي يسمح لك بالرؤية وليس السرعة القانونية، كي تتمكن من إيقاف السيارة حال حدوث أي خطر.

6- استخدم مساحات السيارة لإزالة أبخرة الماء عن الزجاج الأمامي.

7- يمكنك استخدم أداة التنبيه كل فترة، لتحذير الآخرين إذا كانت الرؤية منعدمة تماما.

8- لا تقف تماما في منطقة الشبورة.

9- إذا اضطررت للتوقف لأي سبب، ابق أقصى يمين الطريق بعيدًا عن الطريق، مع تشغيل الأنوار وتثبيت المثلث التحذيري خلف السيارة، ولا تترجل إلى الطريق أنت أو المرافقين معك حتى لا تتعرض للخطر.

10- الشبورة المائية متقطعة، ولا ينبغي تغيير سرعة السيارة.

11- يجب أن تضمن مسافة بينك وبين السيارة التي أمامك، ولا تحاول تخطي السيارات أمامك.

12- عند وجود اعطال أو حوادث اتصل بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000.