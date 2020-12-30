الوجه الآخر لـ «فايزر»: حالتي وفاة في إسرائيل.. وإصابة في أمريكا

أطلقت السلطات الصحية حول العالم حملات تطعيم واسعة ضد فيروس كورونا المستجد بلقاح شركة «فايزر»، وكانت بريطانيا أولى الدول التي أجازت استخدام اللقاح على أرضها في بداية شهر ديسمبر الجاري، وتبعها مجموعة كبيرة من الدول حول العالم منها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي.

وجاء ذلك بعدما أعلنت الشركة فاعلية لقاحها الذي تطوره مع «بيونتيك» الألمانية، بنسبة 95% في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، فكان ذلك بمثابة الأمل أمام العالم في التخلص من كابوس الفيروس التاجي الذي ألقى بظلاله القاتمة على العالم خلال العام الجاري، ولكن بدأت الدول تسجل حالات وفاة وإصابات بـ «كوفيد -19» بعد تلقي الجرعة الأولى من اللقاح.

سجلت السلطات الصحية في إسرائيل اليوم، ثاني حالة وفاة لمسن يبلغ من العمر 88 عاما، وذلك بعد ساعات من تلقيه الجرعة الأولى من لقاح «فايزر»، وأشار الأطباء إلى أن المريض بالفعل كان يعاني من ظروف صحية خطيرة، وحدث ذلك بعد أقل من 48 ساعة على وفاة مسن يبلغ من العمر 75 عاما، كان يعاني من أمراض في القلب، بعد وقت قصير من تلقيه اللقاح.

وشكلت وزارة الصحة الإسرائيلية لجنة للتحقيق في الأمر يرأسها رئيس وحدة الأمان في الوزارة، بينما تتابع السلطات الصحية حملة التطعيم ضد الفيروس في شكلها المعتاد، وفقا لما نشره موقع «روسيا اليوم».

وكشف ممرض أمريكي عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد أسبوع من تلقيه لقاح «فايزر»، حيث تلقى في 18 ديسمبر الجاري الجرعة الأولى من اللقاح، وكان يعمل في وحدة «كوفيد -19» داخل المستشفى، وبعد 6 أيام بدأ يشعر بإعياء شديد ليتم تأكيد إصابته بالفيروس التاجي، وفقا لتصريحاته على قناة «إيه.بي.إس نيوز» التلفزيونية.

من جانبه أوضح كريستيان راميرز، خبير الأمراض المعدية، أن اللقاح يحتاج من 10 إلى 14 يوما للبدء في تحقيق الحماية من الفيروس، مشيرا إلى أن الجرعة الأولى من اللقاح تمنح وقاية بنسبة 50%، بينما ترفعها الجرعة الثانية إلى 94%.

ويؤخذ لقاح شركة «فايزر» المضاد لفيروس كورونا المستجد على جرعتين يفرق بينهما 21 يوما.