الملا: مشروعا تكرير جديدان لتنمية الصعيد باستثمارات 3.4 مليار دولار

تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أعمال التشغيل التجريبي لمجمع إنتاج البنزين عالى الأوكتان بشركة أسيوط لتكرير البترول ضمن المشروعات الحيوية لتأمين إمدادات الوقود لمحافظات الوجه القبلي والتي تتضمن كذلك مشروع إنتاج السولار باستثمارات كلية للمشروعين تبلغ نحو 3.4 مليار دولار.

التشغيل التجريبي لمجمع إنتاج البنزين الجديد وفقا للخطط والبرامج الزمنية المحددة

وخلال الجولة أكد الملا أن مشروع مجمع إنتاج البنزين عالي الأوكتان يشهد حاليا أعمال التشغيل التجريبي وفق الخطط والبرامج الزمنية المحددة لتنفيذه، مشيدا بما تحقق في المشروع من إنجاز قياسي بفضل دعم الدولة والحكومة والتعاون والتنسيق المستمر مع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وذلك على الرغم من تحديات جائحة كورونا، والتي تفوقت عليها الجهود الدؤوبة في تنفيذ الأعمال من خلال شركتي إنبي كمقاول عام وشركة بتروجت الذراع التنفيذية لقطاع البترول، وكذلك شركة أسيوط للتكرير وتكاتف وتعاون الجميع والعمل بروح الفريق الواحد لتوفير كافة ما يلزم لإجراء اختبارات التشغيل التجريبى للمجمع بتطبيق إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية وكذلك الضوابط الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا أن مجمع إنتاج البنزين عالى الأوكتان باستثماراته البالغة 450 مليون دولار يوفر إنتاجا يقدر بنحو 800 ألف طن بنزين سنويا باستغلال النافتا المنتجة من مصفاة تكرير أسيوط ، مشيرا إلى أن هذه الكميات كان يتم استيرادها من الخارج للوفاء باحتياجات السوق، وكذلك كان يتم نقلها من وجه بحري للصعيد.

وأشار الملا إلى أن المنطقة البترولية بأسيوط تشهد أيضا حاليا إنشاء مجمع السولار الجديد لشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول «أنوبك» باستثمارات نحو 2.9 مليار دولار لإنتاج نحو 2.8 مليون طن من السولار ذي المواصفات الأوروبية بالإضافة إلى 400 ألف طن من النافتا المستخدمة في إنتاج البنزين عالي الأوكتان و100 ألف طن بوتاجاز بالإضافة إلى 300 ألف طن من الفحم و66 ألف طن كبريت، وهو ما يوضح أيضا نجاح قطاع البترول في تنفيذ إستراتيجية الدولة في تعظيم الموارد وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتوجه نحو تنمية الصعيد وزيادة الاستثمار فيه من خلال خطة عمل واضحة يتم العمل من خلالها على تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار بحلول عام 2023.

وأكد الوزير على أن أهالينا بمحافظات الوجه القبلي محل اهتمام كامل من الرئيس السيسي والحكومة وأن مشروعات تنمية الصعيد ذات أولوية في خطط العمل، وأنه بالإضافة لمشروعات تأمين الاحتياجات من المنتجات البترولية هناك خطة لوزارة البترول بالتعاون مع المحافظين لزيادة عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى كوقود، إلى جانب زيادة المستفيدين من المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

اجتماع اللجنة الجغرافية لمنطقة جنوب الصعيد البترولية وخلال الجولة رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أعمال اجتماع اللجنة الجغرافية لمنطقة جنوب الصعيد بحضور رؤساء وممثلي شركات أسيوط ومصر والتعاون للبترول والأنابيب والنيل وبتروجاس وبتروجت وإنبي.

واستعرض الاجتماع إجراءات رفع كفاءة وتطوير المنطقة الجغرافية وذلك في إطار العمل الجاري لتطوير المناطق الجغرافية على مستوى الجمهورية ورفع كفاءتها لتعمل كل مشروعاتها وفق المعايير العالمية وتحقق التوافق البيئي وتطبق التشغيل الآمن والتحول الرقمي في إدارة الأنشطة، وشدد على أهمية زيادة الوعي خلال المرحلة الحالية بتشديد تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا حفاظا على العاملين وأسرهم، وضرورة الالتزام المطلق بتطبيق الإجراءات المقررة من الدولة والوزارة في هذا الصدد، واستخدام التوجيه المستمر داخل كل المنشآت بكيفية الحفاظ على سلامتهم داخل أماكن العمل وخارجها، وأهمية الالتزام بإجراءات الوقاية وارتداء الكمامات الطبية الواقية لجميع العاملين والمتواجدين حفاظا على الصحة العامة.

رافق الوزير خلال الجولة المهندس أشرف بهاء رئيس شركة إنبي والمهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت والكيميائي أشرف الشامي والمهندس أيمن عمارة نائبا الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس محمود ناجي معاون الوزير لنقل وتداول المنتجات البترولية والمهندس جمال فتحي مساعد الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للسلامة والصحة المهنية والمهندس أحمد سمير المشرف على متابعة المشروعات بوزارة البترول والكيميائي ماجد الكردي رئيس شركة أسيوط للتكرير والمهندس محمد بدر رئيس شركة أنوبك.