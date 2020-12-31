أسعار الذهب اليوم الخميس 31 ديسمبر: ارتفع 3 جنيهات

سجّلت أسعار الذهب اليوم الخميس 31 ديسمبر، في أسواق المال والبورصات، ارتفاعا بقيمة 3 جنيهات، جاء ذلك بعد ارتفاع وصل لـ23 جنيها خلال 3 أيام.

وحافظ المعدن النفيس على ارتفاعه خلال الأسبوع الجاري، وكان الارتفاع سيد الموقف رغم تذبذب سعره خلال اليوم في تعاملات أسواق المال والبورصات العالمية في مصر، ليباع العيار 24 بـ955، مقابل 952 جنيها أمس، وعيار 21 بـ836 جنيها، وعيار 18 بـ716 جنيها، ويباع الجنيه الذهب بـ6 آلاف و689 جنيها، وبلغ سعر الأوقية 29 ألفا و702 جنيها.

من جهته، قال الدكتور واصفي واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إن عام 2020 شهد تراجعا في دمغ المشغولات الذهبية بنسبة 20%، مقارنة 2019.

وأشار «واصف» إلى أنه فى المقابل ارتفعت نسبة دمغ السبائك بشكل أكبر، نتيجة إقبال المواطنين على الإدخار في الذهب كوعاء آمن.

واوضح رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، في تصريحات لـ«الوطن» أن نسبة ما دمغ من ذهب خلال 2020، بلغ 60 طنا من الذهب بعياراته المختلفة.

وتوقع «وصفي» أن يشهد العام الجديد 2021 طفرة في مبيعات الذهب، ونفاذه إلى الأسواق الخارجية في ظروف إيجابية لصناعة الذهب، ورواجه محليا وعالميا، نتيجة للإقبال عليه كوعاء آمن للإدخار في ظل جائحة كورونا، وتطور صناعة الذهب في مصر، ومنافسته للمنتجات الإيطالية.

وأرجع رئيس الشعبة العامة، ارتفاع الذهب في السوق العالمي، إلى عدة أسباب، منها تراجع سعر الفائدة الأمريكية وضعف الدولار، واتجاه الشركات لجني الأرباح مع نهاية العام الحالي، وانتشار فيروس كورونا وتحورسلالته في عدد كبير من العالم، خاصة الدول الأوروبية.

ولا يزال الدولار الأمريكي يتعرض للضغط، بعد موافقة مجلس النواب الأمريكي بقيادة الديمقراطيين على إجراءات أكبر للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا، ما دعم ارتفاع المعدن الأصفر عالميا.