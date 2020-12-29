استقرار أسعار الذهب في البورصات العالمية.. وعيار 21 يسجل 819 جنيها

في نهاية معاملات اليوم الثلاثاء في البورصات العالمية استقرت أسعار الذهب؛ إذ ثبت المعدن الأصفر سواء في أسواق المال ومحلات الصاغة، وسجل عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في مصر، 819 جنيها، وهو نفس السعر الذي كان عليه في المعاملات الصباحية.

ومنذ بداية العام ويشهد الذهب تقلبات كبيرة في الأسعار، خاصة بعد التداعيات التي أحدثها فيروس كورونا المستجد، واتجاه المستثمرين نحو المعدن الأصفر، باعتباره الملاذ الآمن، وحافظ القيمة للاستثمار.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد، متوسط أسعار أعيرة الذهب التي وردت بنهاية التعاملات اليومية، بعد أن شهدت الأسعار استقرارا خلال التعاملات الصباحية، مقارنة بالأسعار التي وردت مساء أمس الاثنين، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب، استقرارا في نهاية اليوم الثلاثاء، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 934 و936 جنيها، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 816 و819 جنيها، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 700 و702 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم الأحد، إلى 6 آلاف و552 جنيها.

توقعات الذهب خلال الفترة القادمة

ووفقا لوكالة «رويترز»، فإنّ الذهب يتجه لتحقيق أكبر مكاسبة منذ عشر سنوات مع شروع البنوك المركزية والحكومات بأنحاء العالم، في إجراءات تحفيز غير مسبوقة لتخفيف التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا، لافته إلى أنّ المعدن الأصفر ارتفع نحو 23% منذ بداية العام.

وكانت أسعار الذهب شهدت استقرارا اليوم، بعد ارتفاع وصل إلى جنيه واحد فقط أمس، بالبورصة العالمية بلندن، لتداول الأوراق المالية والمعدن، بعد موجة من التذبذب شهدها المعدن الأصفر مؤخرًا.

وعلق وصفي واصف، رئيس شعبة المشغولات الذهبية والأحجار الكريمة باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، على حالة تذبذب الأسعار التي يشهدها السوق، قائلا: «سيظل هناك تذبذبا واضحا في سوق الذهب بين ارتفاع وانخفاض، حتى النصف الثاني من يناير المقبل، لتتضح بعد ذلك الرؤى».