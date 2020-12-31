أسعار الذهب اليوم الخميس 31-12-2020 في مصر

استقرت أسعار الذهب في محلات الصاغة، اليوم الخميس الموافق 31 ديسمبر الحالي، بعد ارتفاعها أمس بمقدار بين 5 إلى 7 جنيهات في الجرام الواحد، وكان الارتفاع بقيمة 7 جنيهات لعيار 24، و5 جنيهات لعيار 18، ومع اهتمام المواطنين خاصة المقبلين على الزواج بشراء الشبكة، واستمرارا للخدمات التي تقدمها «الوطن» لقرائها، نستعرض أسعار الذهب عيار 24 وعيار 21 وعيار 18، وكذا أسعار الجنيه الذهب في محلات الصاغة، وجاءت أسعار الذهب على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 941 و943 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

يعتبر عيار الذهب 21 هو الأكثر مبيعا في الأسواق المصرية، ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة بين 823 إلى 825 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 705 و707 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم

يتراوح سعر الجنيه الذهب بين 6584 و6600 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميا

وارتفعت أسعار الذهب هذا العام بشكل كبير بسبب تبعيات انتشار فيروس كورونا في العالم، ما دفع المستثمرين للاتجاه إلى الذهب باعتباره آمنا، وذلك مقارنة بغيره من البدائل، إذ صعد الذهب في السوق الفورية 0.7% إلى 1839.20 دولار للأوقية، (الأونصة) وفق وكالة رويترز.

نصائح عند الاستثمار في الذهب

وقدّم محمد هدية، صاحب سلسلة محلات للمشغولات الذهبية، عدة نصائح للمواطنين عند شراء الذهب، وتتمثل في شراء السبائك الذهبية عيار 24، على أن يكون شرائها من مكان موثوق به، موضحا أنّه عند شراء الجنيه الذهب، فمن الأفضل أن يكون عيار 21، لأنه العيار المعترف به في مصلحة الدمغ والموازين، بينما تواجه الأعيرة الأخرى مشكلات عند بيعها.

وأضاف هدية، أنّه يجب العلم أنّ المصنعية تختلف باختلاف العيار ومكان بيع الذهب، فالغوايش عيار 21 هي الأقل مصنعية في الأسواق، ويمكن اختيار المصنعية الأفضل من خلال الذهاب إلى أماكن تشمل محلات الصاغة.

نصائح يجب اتباعها عند شراء المشغولات الذهبية

وقدّم حسين عبدالصبور، تاجر مشغولات ذهبية في منطقة المهندسين بالقاهرة، عدة نصائح لقراء «الوطن»، عند شراء الذهب، تتمثل في ضرورة حصول المشتري على فاتورة تشمل رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية و«سيريال نمبر»، وشدد على ضرورة الشراء من مكان مضمون، تعامل معه من قبل أحد المعارف أو الأقارب.

ولفت عبدالصبور، إلى ضرورة التأكد من وجود الدمغة على المشغولات الذهبية، سواء كانت من العيار 24 أو من العيار 21 أو من العيار 18 بشكل واضح، والابتعاد تماما عن الشراء إلكترونيا تجنبا للتعرض للنصب.

وأكد أنّ درجة لمعان الذهب الصيني أعلى من الأصلي، وذلك بسبب استخدام المواد الكيميائية ونسبة النحاس التي تضاف إلى الذهب الصيني، كما أنّ ملمس الذهب الصيني أنعم مقارنة بالذهب الأصلي، بسبب الطبقة الخارجية التي تغطي المعدن ليظهر مثل الذهب.