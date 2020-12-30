أسعار الذهب اليوم الأربعاء 30-12-2020 في مصر

بدأت بورصات سوق المال عملها قبل قليل، حيث استقرت أسعار الذهب في مستهل المعاملات اليومية اليوم الأربعاء الموافق 30 ديسمبر، وشغل المعدن الأصفر اهتمام المواطنين المقبلين على الزواج، فكثرت عمليات البحث على موقع جوجل، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في مصر، باعتباره حافظا للقيمة المادية، فضلا عن أنّ المصنعية أقل من الأعيرة الأخرى.

وفي هذا الصدد تقدم لكم جريدة «الوطن» استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، متوسط أسعار أعيرة الذهب في محلات الصاغة، ومتوط سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال والأسواق المحلية في السطور التالية..

سعر جرام الذهب عيار 21

يعتبر عيار 21 هو أكثر أنواع الذهب مبيعًا في مصر بشكل عام، فهو مناسب من حيث الشكل والتصميم بسبب نسبة النحاس التي تدخل في تكوينه وارتفاع نسبة الذهب في المشغولات الذهبية، ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة بين 817 إلى 819 جنيهًا، في حين سجل مستهل اليوم في البورصات العالمية 835.04 جنيه بالمصري، و55.60 دولار.

لكن مؤخرًا اتجهت القوة الشرائية للذهب عيار 18 بسبب انخفاض سعره مقارنة بالأعيرة الأخرى.

الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 934 و936 جنيهًا.

الذهب عيار 21 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 21 بين 817 و819 جنيها.

الذهب عيار 18 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 700 و702 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم

يتراوح سعر الجنيه الذهب بين 6536 و6552 جنيهًا.

رحلة أسعار الذهب خلال عام 2020

على مدار العام الحالي ارتفعت أسعار الذهب بشكل كبير، بسبب تزايد حالات الإصابة بجائحة كوفيد - 19، الأمر الذي أثار شهية المستثمرين للجوء إلى الذهب باعتباره الملاذ الآمن للاستثمار.

ووفقًا لتقرير لوكالة رويترز وصعد الذهب في السوق الفورية 0.7% إلى 1839.20 دولار للأوقية، (الأونصة) بحلول الساعة 07:05 بتوقيت جرينتش، بينما كسب الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.6% إلى 1843.80 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.4% إلى 24.14 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.2% إلى 1009.50 دولار وكسب البلاديوم 0.4% إلي 2302.47 دولار.

وقال ستيفن إينز كبير محللي الأسواق العالمية في شركة أكسي للخدمات المالية، إنّ الإغلاقات الأخيرة في هولندا وألمانيا وبريطانيا، وتجاوز حالات الوفيات في الولايات المتحدة 300 ألف شخص، يشير إلى دفع المستثمرين نحو الاستثمار في الذهب، كما يثير مزيدا من التحفز سواء من الكونجرس الأمريكي أو مجلس الاحتياطي.

سعر كيلو الذهب

وصل سعر بيع كيلو الذهب إلى 936,000 جنيه، فيما سجل 948,789 جنيه في أسواق المال بما يعادل 60,395 دولار أمريكي.