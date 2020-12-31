فرانكفون.. مبادرة لتعليم الأطفال اللغة الفرنسية بـ«العرايس»

قالت جوزفين سامي، صاحبة مبادرة «فرانكفون» لتعليم اللغة الفرنسية، إنّها كانت تدرس في إحدى المدارس الفرنسية، وفكرت في جعل مذاكرة اللغة أكثر امتاعًا، ما زاد رغبتها في تعليم الأطفال بطريقة مختلفة، ففي أحد الأيام كانت تلعب مع ابنة أختها بالعروسة وكانت سعيدة للغاية، وعندها قررت استخدام اللغة الفرنسية وتوصيلها إلى الأطفال من خلال الألعاب، وبدأت تنفيذ فكرتها على أرض الواقع في مارس الماضي.

وأضافت سامي، في تصريحات عبر تطبيق «زووم»، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon، وتقدمه الإعلامية جومانا ماهر والإعلامي محمد الشاذلي: «التعليقات على المبادرة أسعدتني للغاية، وأولياء الأمور أعربوا لي عن سعادتهم وفرحة بناتهم، كما أرسل لي بعضهم مقاطع فيديو لأطفالهم وهم يقلدونني، ما أشعرني بسعادة كبيرة ورغبة أكثر في الاستمرار".

وتابعت صاحبة مبادرة «فرانكفون» لتعليم اللغة الفرنسية: «لما استخدمت العروسة مع بنت أختي لقتها متجاوبة جدًا ومشدودة للفكرة جدًا، وأنا بحب العرايس منذ صغري وكنت بلعب بهم كتير وعملت قصص بيهم، ولما لقيت تجاوب حسيت إن الموضوع مشي كويس".

وأردفت أنّها كانت مترددة بشأن إطلاق المبادرة، إذ كانت تشعر بالخوف من ردود الفعل الرافضة للفكرة والتعليقات السلبية، وبالفعل كانت موجودة، لكنها كانت أقل كثيرًا من التعليقات الإيجابية، كما شجعها ذويها وأصدقائها، وعندما تابعت التعليقات الإيجابية تأكدت أنّها تسير في الطريق الصحيح.