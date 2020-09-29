القصة الكاملة لتدريس اللغة الفرنسية في المدارس المصرية: من أولى إعدادي

وضع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والسفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتيه، الأطر الرئيسية لتدريس اللغة الفرنسية كلغة ثانية في جميع مدارس الجمهورية بداية من الصف الأول الإعدادي في العام الدراسي الجديد 2020-2021م، والمقرر انطلاقه في 17 أكتوبر القادم ويستمر لمدة 33 أسبوعا، يتخللها إجازة نصف العام لمدة 14 يوما.

وترصد "الوطن" القصة الكاملة لتدريس مادة اللغة الفرنسية ابتداء من الصف الأول الاعدادي:

** في أواخر عام 2018، أطلق الدكتور طارق شوقي مشروع دعم تطوير تعليم اللغة الفرنسية «ADEFE» في مصر بالشراكة مع سفارة فرنسا بالقاهرة، والمعهد الفرنسي، والمركز الدولي للدراسات التربوية «CIEP» بفرنسا، وشبكة كانوبيه Canope»» فرنسا.

** تم الاتفاق على قيام السفارة الفرنسية بتحديث نظم تعليم اللغة الفرنسية وترجمة المناهج الجديدة باللغة الفرنسية.

** الاتفاق على تدريب معلمين متمكنين من اللغة الفرنسية، حيث إن نظام التعليم الجديد سيشتمل على اللغة الفرنسية كلغة أساسية وذلك في جميع مدارس الجمهورية بداية من الصف الأول الإعدادي، ولم يتم الاتفاق بشكل نهائي حول ما إذا كان سيتم إقرارها إجبارية أم اختيارية.

** التأكيد على أن تعليم اللغة الفرنسية في المدارس المصرية يرجع لكونها إحدى اللغات الرسمية للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وكذلك اللغة الرسمية للعديد من الدول، وهي لغة أدب وفن وثقافة عريقة، كما أنها لغة تواصل هامة حول العالم.

** الهدف الأساسي من تعلم اللغة الفرنسية هو استخدامها للتواصل مع الآخرين، لأن مهارة التواصل هي من المهارات التي يتناولها النظام التعليمي الجديد.

** يرتكز تعليم اللغة الفرنسية على الممارسة وإتقان استخدام اللغة في مجالات الحياة.

** الاتفاق على ترجمة المحتوى الرقمي على بنك المعرفة والذي يستهدف الصفوف في المرحلة الثانوية، وإتاحته باللغة الفرنسية.

** مشروع «ADEFE» دعم تطوير تعليم اللغة الفرنسية في مصر يهدف إلى الإسهام في تعزيز الفرانكفونية في مصر وجودة تعليم اللغة الفرنسية

** مصاحبة إعداد مناهج جديدة باللغة الفرنسية في المدارس الحكومية حيث تكون اللغة الفرنسية لغة حية ثانية، بالإضافة إلى كتب دراسية في اللغة الفرنسية للمرحلتين الإعدادية والثانوية.

** تدريب المدربين حيث يهدف المشروع إلى تحسين الكفاءات اللغوية والمنهجية ل «300» معلم ومدرب في اللغة الفرنسية بمقر المعهد الفرنسي في مصر.

** اختبارات لتحديد المستوى ومحاضرات لإعداد المتقدمين للشهادات الفرنسية.

** يتيح المشروع تنمية الكفاءات المهنية للمدربين بالمحافظات السبع وعشرين.

** يهدف المشروع إلى دعم الابتكار والاستخدام الرقمي من خلال التدريب على التغييرات المترتبة على المناهج الجديدة وعلى استغلال الموارد التربوية الرقمية وإنتاجها.

** توفير مصادر رقمية متنوعة باللغة الفرنسية على بنك المعرفة ومنصات التعليم التي أطلقتها الوزارة.

** تدريس اللغة الفرنسية كلغة ثانية في جميع مدارس الجمهورية بداية من الصف الأول الإعدادي.

** استكمال التعاون في ترجمة المناهج الجديدة للغة الفرنسية.

** ترجمة المحتوى الرقمي على بنك المعرفة وإتاحته باللغة الفرنسية.